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Hastaları Hakkında Müstehcen Mesajları İfşa Olan Doktorlar Serbest Kaldı

Hastaları Hakkında Müstehcen Mesajları İfşa Olan Doktorlar Serbest Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 21:32

Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktorların ifşa olan WhatsApp yazışmaları, özellikle kadın hastalar hakkında kullandıkları ifadeler nedeniyle kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, haklarında soruşturma başlatılan ve görevden uzaklaştırılan iki doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki doktor hakkında karar çıktı.

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Doktorların yazışmaları ifşa oldu.

Doktorların yazışmaları ifşa oldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan bazı doktorların, kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik yorumlar içeren WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesajların sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Tepkiler sonrası hem Sağlık Bakanlığı hem de üniversite yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki doktor görevden uzaklaştırıldı.

Adliyeye sevk edildiler.

Adliyeye sevk edildiler.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorların, kadın hastalarla ilgili WhatsApp yazışmalarının ifşa edilmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da harekete geçildi. İki doktor hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine götürüldü. Kontrollerin ardından adliyeye sevk edilen doktorlar hakkında karar çıktı.

Adli kontrol şartıyla serbestler.

Adli kontrol şartıyla serbestler.

İki doktor, ifadelerinde WhatsApp yazışmalarını kendilerinin yapmadığını belirterek yöneltilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktorlar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ruzgar cenk

İki erkek arasındaki sıradan muhabbetler helal olsun diyecek çok ayı var bu toplumda

V. Murad

O da bir şey mi :) çoğunluğun suyuna gitmek için böyle düşündüğü halde eleştirecek bi o kadar bit yavrusu var.

Jonathan

Eğitim cehaleti alır eşeklik baki kalır. Hipokrat yeminine bağlı, sadık doktorları tenzih ederim.

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