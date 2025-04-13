Hastaları Hakkında Müstehcen Mesajları İfşa Olan Doktorlar Serbest Kaldı
Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktorların ifşa olan WhatsApp yazışmaları, özellikle kadın hastalar hakkında kullandıkları ifadeler nedeniyle kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından, haklarında soruşturma başlatılan ve görevden uzaklaştırılan iki doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki doktor hakkında karar çıktı.
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Doktorların yazışmaları ifşa oldu.
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Adliyeye sevk edildiler.
Adli kontrol şartıyla serbestler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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İki erkek arasındaki sıradan muhabbetler helal olsun diyecek çok ayı var bu toplumda
O da bir şey mi :) çoğunluğun suyuna gitmek için böyle düşündüğü halde eleştirecek bi o kadar bit yavrusu var.
Eğitim cehaleti alır eşeklik baki kalır. Hipokrat yeminine bağlı, sadık doktorları tenzih ederim.
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