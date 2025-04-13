Hastaları Hakkında Müstehcen Mesajları İfşa Olan Doktorlar Serbest Kaldı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorların, kadın hastalarla ilgili WhatsApp yazışmalarının ifşa edilmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da harekete geçildi. İki doktor hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine götürüldü. Kontrollerin ardından adliyeye sevk edilen doktorlar hakkında karar çıktı.