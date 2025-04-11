onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Konya'da Bir Hastanede Doktorların Çirkin WhatsApp Mesajları İfşa Oldu

Konya'da Bir Hastanede Doktorların Çirkin WhatsApp Mesajları İfşa Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 23:37

Sağlıktaki skandallara bir yenisi Konya'dan eklendi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ortaya çıkardığı skandalda bir hastanedeki doktorların gelen kadın hastalarla ilgili yaptıkları +18 muhabbetler ortaya çıktı. 

Bir doktor aracılığıyla ortaya çıkarılan yazışmalarda doktorların kadın hastalarla ilgili yaptıkları utanmazca yorumlar pes dedirtti. 

https://x.com/haskologlu/status/1910770561120440455?s=46&t=0y6VGYijs2uKAG6kKvj0OA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlık sektöründeki akıl almaz olaylara bir yenisi eklendi.

Sağlık sektöründeki akıl almaz olaylara bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Yenidoğan Çetesi ile sağlık sektörü ve bakanlığın gücü sorgulanmış ancak kamuoyundaki tartışmalar talep edilse de bir istifaya dönmemişti. Şimdiki ve önceki bakanlar arasında imalı yorumlarla geçiştirilen süreç magazinselleştirilerek gündemden düşmüştü.

Konya'daki WhatsApp skandalı sızdı.

Konya'daki WhatsApp skandalı sızdı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir başka doktor tarafından sızdırılan WhatsApp yazışmalarını paylaştı. 

Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını 'görmeye' davet ediyor.

Bakanlıkla iletişime geçildi.

Bakanlıkla iletişime geçildi.

Haskoloğlu, X'ten yaptığı paylaşımda 'Her alandan böyle çürümüşlük fışkırıyor. Sansürsüz halini ve isimleri bakanlık yetkililerine ilettik.

Umarım bu sapkınlara gereği yapılır.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
18
8
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın