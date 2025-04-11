Konya'da Bir Hastanede Doktorların Çirkin WhatsApp Mesajları İfşa Oldu
Sağlıktaki skandallara bir yenisi Konya'dan eklendi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ortaya çıkardığı skandalda bir hastanedeki doktorların gelen kadın hastalarla ilgili yaptıkları +18 muhabbetler ortaya çıktı.
Bir doktor aracılığıyla ortaya çıkarılan yazışmalarda doktorların kadın hastalarla ilgili yaptıkları utanmazca yorumlar pes dedirtti.
https://x.com/haskologlu/status/1910770561120440455?s=46&t=0y6VGYijs2uKAG6kKvj0OA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık sektöründeki akıl almaz olaylara bir yenisi eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konya'daki WhatsApp skandalı sızdı.
Bakanlıkla iletişime geçildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın