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Türkiye'deki Tutuklamalara Cezaevlerinin Kapasitesi Yetmedi

Türkiye'deki Tutuklamalara Cezaevlerinin Kapasitesi Yetmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 23:02

19 Mart'ta başlayan protestoların ardından Türkiye'de yeni bir gözaltı ve tutuklanma süreci yaşandı. Birçok üniversite öğrencisi tutuklanarak hapishanelere gönderildi. Tahliye haberleri alınmaya başlanan gençlerin yerine farklı eylemlerden başka isimler doldururken, hapishanelerdeki kapasite konusu tekrar gündeme gedli. Evrensel'de yer alan habere göre hapishaneler kapasitenin çok üzerinde bir şekilde dolu. 

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19 Mart'ın ardından birçok kişi gözaltı ve tutuklama ile karşı karşıya kaldı.

19 Mart'ın ardından birçok kişi gözaltı ve tutuklama ile karşı karşıya kaldı.

19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınışıyla başlayan protestolarla birçok kişi gözaltı ve tutuklama durumu ile karşılaştı. Hapishane şartları bir kez daha gündeme gelirken, özellikle öğrencilerden 'doluluk' hakkında şikayetler gelmişti.

Cezaevi yetmiyor.

Cezaevi yetmiyor.

Adalet Bakanlığı'nın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelindeki cezaevlerinde şu anda toplam 403 bin 60 kişi bulunuyor. Bu sayı, tutuklu ve hükümlülerin toplamını kapsıyor. Resmi rakamlar, cezaevlerindeki nüfusun son durumuna ilişkin resmi bir tablo ortaya koyarken, kapasite ve koşullara dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.

103 bin kişi kapasitenin üstünde...

103 bin kişi kapasitenin üstünde...

Adalet Bakanlığı verileri, Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde bir nüfus barındırdığını ortaya koyuyor. Resmi rakamlara göre cezaevlerinin toplam kapasitesi 299 bin 881 kişi iken, şu anda 403 bin 60 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu, cezaevlerinin kapasitesinin %35 oranında aşıldığı ve yaklaşık 103 bin 120 kişilik bir fazlalık olduğu anlamına geliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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