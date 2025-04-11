Türkiye'deki Tutuklamalara Cezaevlerinin Kapasitesi Yetmedi

Adalet Bakanlığı verileri, Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde bir nüfus barındırdığını ortaya koyuyor. Resmi rakamlara göre cezaevlerinin toplam kapasitesi 299 bin 881 kişi iken, şu anda 403 bin 60 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu, cezaevlerinin kapasitesinin %35 oranında aşıldığı ve yaklaşık 103 bin 120 kişilik bir fazlalık olduğu anlamına geliyor.