Türkiye'deki Tutuklamalara Cezaevlerinin Kapasitesi Yetmedi
19 Mart'ta başlayan protestoların ardından Türkiye'de yeni bir gözaltı ve tutuklanma süreci yaşandı. Birçok üniversite öğrencisi tutuklanarak hapishanelere gönderildi. Tahliye haberleri alınmaya başlanan gençlerin yerine farklı eylemlerden başka isimler doldururken, hapishanelerdeki kapasite konusu tekrar gündeme gedli. Evrensel'de yer alan habere göre hapishaneler kapasitenin çok üzerinde bir şekilde dolu.
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19 Mart'ın ardından birçok kişi gözaltı ve tutuklama ile karşı karşıya kaldı.
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Cezaevi yetmiyor.
103 bin kişi kapasitenin üstünde...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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