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112'ye Asılsız İhbarda Bulunanlar 15 Bin TL'ye Kadar Ceza Ödeyecek

112'ye Asılsız İhbarda Bulunanlar 15 Bin TL'ye Kadar Ceza Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 21:41

Acil Yardım hizmetinde bazen saniyeler bile önemli olabiliyor. Ambulansın geliş hızında çağrı karşılama hızına kadar birçok konu hayat memat meselesi durumunda. Ancak istatistiklerde acı bir tablo ile karşı karşıyayız. 2024 yılında alınan tüm çağrılar dikkate alındığında bu çağrıların %28'inin asılsız olduğu tespit edildi. 

Yeni kanun teklifi ile bunun önüne geçilmeye çalışılacak.

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112 Acil Çağrı Merkezi artık birleşti.

112 Acil Çağrı Merkezi artık birleşti.

Yeni düzenleme ile polis, jandarma, sahil güvenlik, orman yangını ve acil sağlık hizmetleri için 112 aranıyor. 112'ye yüklenen misyon da bu nedenle daha da hayati konuma yükseldi.

Asılsız çağrıların önüne geçilemiyor.

Asılsız çağrıların önüne geçilemiyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden asılsız ihbarlara karşı yeni yaptırımlar getiriliyor. Son verilere göre 2024 yılında merkeze gelen 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk çeyreğindeki 14.6 milyon çağrının ise yüzde 30'u asılsız çıktı.

Para cezası artırılacak.

Para cezası artırılacak.

Bu oranların yüksekliği nedeniyle yürürlüğe konulan yeni düzenlemeye göre, temelsiz ihbarda bulunanlara 1.500 TL idari para cezası uygulanacak. Eğer asılsız ihbar nedeniyle acil ekipler gereksiz yere sahaya sevk edilirse, bu ceza 15.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Yetkililer, bu önlemle hem acil hatların gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçmeyi hem de gerçek acil durumlar için daha etkin hizmet vermeyi hedefliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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