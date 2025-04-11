112'ye Asılsız İhbarda Bulunanlar 15 Bin TL'ye Kadar Ceza Ödeyecek
Acil Yardım hizmetinde bazen saniyeler bile önemli olabiliyor. Ambulansın geliş hızında çağrı karşılama hızına kadar birçok konu hayat memat meselesi durumunda. Ancak istatistiklerde acı bir tablo ile karşı karşıyayız. 2024 yılında alınan tüm çağrılar dikkate alındığında bu çağrıların %28'inin asılsız olduğu tespit edildi.
Yeni kanun teklifi ile bunun önüne geçilmeye çalışılacak.
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112 Acil Çağrı Merkezi artık birleşti.
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Asılsız çağrıların önüne geçilemiyor.
Para cezası artırılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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