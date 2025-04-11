112'ye Asılsız İhbarda Bulunanlar 15 Bin TL'ye Kadar Ceza Ödeyecek

Bu oranların yüksekliği nedeniyle yürürlüğe konulan yeni düzenlemeye göre, temelsiz ihbarda bulunanlara 1.500 TL idari para cezası uygulanacak. Eğer asılsız ihbar nedeniyle acil ekipler gereksiz yere sahaya sevk edilirse, bu ceza 15.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Yetkililer, bu önlemle hem acil hatların gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçmeyi hem de gerçek acil durumlar için daha etkin hizmet vermeyi hedefliyor.