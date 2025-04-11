Zonguldak'ta Patronları Tarafından Katledilen Afgan Madencinin Davasında Ödül Gibi Cezalar
2023 yılında yine kan dondurucu bir cinayet gündeme gelmişti. Ormanda yanmış bir ceset bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin 3 çocuk babası Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğunu belirlemişti. Otopsi raporunda, Nourtani'nin ölümünün 9 Kasım'da gerçekleştiği tespit edilmişti. Ailesi ise olaydan bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında kaçak ocağın sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün o dava karara bağlandı.
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Vahşice işlenen cinayet büyük ses getirmişti.
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Davada bugün karar açıklandı.
İş cinayetlerine davetiye çıkaracak karar tepki çekti.
"Yargılama taraflı yürütüldü"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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