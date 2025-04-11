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Zonguldak'ta Patronları Tarafından Katledilen Afgan Madencinin Davasında Ödül Gibi Cezalar

Zonguldak'ta Patronları Tarafından Katledilen Afgan Madencinin Davasında Ödül Gibi Cezalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 19:26

2023 yılında yine kan dondurucu bir cinayet gündeme gelmişti. Ormanda yanmış bir ceset bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin 3 çocuk babası Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğunu belirlemişti. Otopsi raporunda, Nourtani'nin ölümünün 9 Kasım'da gerçekleştiği tespit edilmişti. Ailesi ise olaydan bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında kaçak ocağın sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün o dava karara bağlandı. 

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Vahşice işlenen cinayet büyük ses getirmişti.

Vahşice işlenen cinayet büyük ses getirmişti.

Afgan işçi Nourtani'nin yanmış bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Nourtani'nin madende iş kazasında yaralandığı tespit edilmişti. 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Nourtani’nin cesedinin, kazayı ve ocağın kapatılmasını gizlemek için yakıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

Davada bugün karar açıklandı.

Davada bugün karar açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istediği müebbet hapis cezası önce “bilinçli taksirle ölüme neden olma” ve “delil karartma” suçlarına indirildi.

Ardından ödül gibi cezalar arka arkaya geldi. Nourtani davasında üç ay sonra hapiste kimse kalmayacak.

İş cinayetlerine davetiye çıkaracak karar tepki çekti.

İş cinayetlerine davetiye çıkaracak karar tepki çekti.

Zonguldak Adliyesi'ndeki duruşmada, maden ocağı sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın ise 'delil karartma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve Alaattin Çayırlı da 'delil karartma' suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çayırlı'nın cezası indirim uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, kararın yetersiz olduğunu belirterek 'Bu cezalar caydırıcı değil. Zonguldak'taki kaçak ocaklarda ölümler sürecek' ifadelerini kullandı. Şeker, tüm sanıkların 3 ay içinde tahliye edileceğini de sözlerine ekledi.

"Yargılama taraflı yürütüldü"

"Yargılama taraflı yürütüldü"

Duruşmada gergin anlar yaşandı. Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker'in yenilediği 'hakimin reddi' talebi, sanık avukatlarının 'Burası şov yapma yeri değil' çıkışına yol açtı. Şeker'in 'Siz de hesap vereceksiniz' yanıtı üzerine mahkeme heyeti, sanık avukatlarının sözlerini zapta geçirmezken Şeker'in ifadesini tutanağa geçirip onu salondan çıkardı.

Şeker'in çıkarılmasının ardından sanıklar son sözlerinde beraat talebinde bulundu. DEM Parti milletvekili Özgül Saki ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Yargılama süreci başından sonuna taraflı yürütüldü. Burada hukuk katledildi' diyerek süreci eleştirdi. Mahkeme heyetinin tutumunun adil yargılamayı gölgelediğini savunan Saki, kararın aileye ve kamuoyuna rağmen verildiğini iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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