Zonguldak'ta Patronları Tarafından Katledilen Afgan Madencinin Davasında Ödül Gibi Cezalar

2023 yılında yine kan dondurucu bir cinayet gündeme gelmişti. Ormanda yanmış bir ceset bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin 3 çocuk babası Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğunu belirlemişti. Otopsi raporunda, Nourtani'nin ölümünün 9 Kasım'da gerçekleştiği tespit edilmişti. Ailesi ise olaydan bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında kaçak ocağın sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün o dava karara bağlandı.

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