Öldürülen İş İnsanının Kızına 15 Milyon Liralık Vurgun

Ekol Tv’den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre Dalia Garih, yeni taşınacağı eve ilk olarak para kasasını götürdü. Ancak Garih, kasayı açtığında büyük şokla karşılaştı. Kasada bulunan 380 bin dolar ve ziynet eşyalarının çalındığını gördü. Toplam kaybın 15 milyon TL olduğu belirtilirken iş insanı Garih, şikayetçi oldu.

Dalia Garih’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Polisin güvenlik kamerası kayıtlarını ve taşınma sürecinde eve giren kişileri incelediği belirtildi.