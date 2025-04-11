Öldürülen İş İnsanının Kızına 15 Milyon Liralık Vurgun
2001 yılında öldürülen Alarko Holding’in kurucusu Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih, hırsızlık şoku yaşadı. Ekol TV’den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre Garih, evinden taşınırken kasasından 15 milyon TL’nin çalındığını fark etti. İş insanı Dalia Garih, şikayetçi oldu.
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Üzeyir Garih, 2001 yılında Eyüp Mezarlığı’nda öldürülmüştü.
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Kasasından 15 milyon TL çalındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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