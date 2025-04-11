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Öldürülen İş İnsanının Kızına 15 Milyon Liralık Vurgun

Öldürülen İş İnsanının Kızına 15 Milyon Liralık Vurgun

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 18:42 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 18:45

2001 yılında öldürülen Alarko Holding’in kurucusu Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih, hırsızlık şoku yaşadı. Ekol TV’den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre Garih, evinden taşınırken kasasından 15 milyon TL’nin çalındığını fark etti. İş insanı Dalia Garih, şikayetçi oldu. 

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Üzeyir Garih, 2001 yılında Eyüp Mezarlığı’nda öldürülmüştü.

Üzeyir Garih, 2001 yılında Eyüp Mezarlığı’nda öldürülmüştü.

Alarko Holding’in kurucusu Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001’de Eyüp Mezarlığı’nda öldürüldü. Garih’in kızı Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Dalia Garih ise hırsızlık olayıyla sarsıldı. 

Beşiktaş’taki evinden taşınan Garih, ev taşıma sürecinde kasasının boşaltıldığını farketti.

Kasasından 15 milyon TL çalındı.

Kasasından 15 milyon TL çalındı.

Ekol Tv’den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre Dalia Garih, yeni taşınacağı eve ilk olarak para kasasını götürdü. Ancak Garih, kasayı açtığında büyük şokla karşılaştı. Kasada bulunan 380 bin dolar ve ziynet eşyalarının çalındığını gördü. Toplam kaybın 15 milyon TL olduğu belirtilirken iş insanı Garih, şikayetçi oldu. 

Dalia Garih’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Polisin güvenlik kamerası kayıtlarını ve taşınma sürecinde eve giren kişileri incelediği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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