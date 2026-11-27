Aşk Hikayesi Doğru Çıktı! Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'u İlk Nasıl Öptüğünü Anlattı
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Magazin dünyasının uzun soluklu çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk oldu. Evlilikleri ve özel hayatları hakkında konuşan çift, magazin gündeminde yer alan tanışma hikâyelerine de açıklık getirdi. Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ile ilişkilerinin nasıl başladığını tüm samimiyetiyle anlattı.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri/ YouTube
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın aşkı yıllar önce dizi setinde başlamıştı.
"Sorumun cevabını aldım, çıktım."
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