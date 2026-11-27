2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle evliliklerinin ilk yıllarından itibaren sık sık magazin gündemine gelen çift, 18 yılı geride bıraktıkları evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Son olarak Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan çift, yaklaşık 20 yıl önce başlayan aşklarının hikâyesini anlattı.

Berfu Yenenler, Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ilişkilerinin başlangıcına dair yıllardır konuşulan soyunma odası hikâyesini sordu. Hikâyenin doğru olduğunu söyleyen Yağmur Atacan, 'Evet, evet. Doğru, doğru. Öyle başladı bizim ilişki. Dedim ki: 'Ya herro ya merro.' Gidiyorum ben odaya dedim' ifadelerini kullandı.

Araya giren Pınar Altuğ ise o dönem bir okulda çekim yaptıklarını ve sınıflardan birini giyinmek için kullandığını anlattı.