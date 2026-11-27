NOAA'nın araştırma gemisi Okeanos Explorer, Kasım-Aralık 2017'de Meksika Körfezi'nde bir keşif seferine çıktı. Sefer raporuna göre ekip bu sürede uzaktan kumandalı araçla 17 dalış yaptı ve 20 bin kilometrekareden fazla deniz tabanını haritaladı.

14 Aralık'taki 12. dalışın hedefi, daha önce yapılan sonar taramasında görülen bir noktaydı. Araştırmacılar burada bir batık ya da arkeolojik kalıntı bulmayı umuyordu.