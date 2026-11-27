Batık Gemi Ararken Okyanusun 1.500 Metre Dibinde Hiç Beklemedikleri Bir Şeyle Karşılaştılar
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Okyanus tabanında batık gemi arayan bilim insanları, karşılarında hiç beklemedikleri bir manzara buldu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) 2017'de Meksika Körfezi'nde yaptığı bir dalışta, batık sanılan hedefin çevresi buzdolapları ve çamaşır makineleriyle doluydu. NOAA'nın bu yıl paylaştığı görüntüler, yaklaşık 9 yıl sonra yeniden gündem oldu.
Sonar bir batığı işaret ediyordu
Batık yerine 12 metrelik bir konteyner çıktı
"Biraz gerçeküstü"
Beyaz eşyalar balıklara yuva oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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