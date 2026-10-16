2.500 Metro Vagonunu Tek Tek Okyanusa Bıraktılar: Yıllar Sonra Beklenmeyen Oldu

ABD'nin doğu kıyılarında Atlantik Okyanusu'nun dibinde New York sokaklarından tanıdık bir manzara yatıyor. Yıllarca şehrin raylarında hizmet veren 2 bin 500'den fazla metro vagonu, kullanım ömrünü tamamlamasının ardından denize bırakıldı. Üstelik bu karar bir atık sorunundan çok, deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratma hedefiyle alındı. Peki sıra dışı proje beklenen sonucu verdi mi?

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Kaynak: Atlas Obscura