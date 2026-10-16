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2.500 Metro Vagonunu Tek Tek Okyanusa Bıraktılar: Yıllar Sonra Beklenmeyen Oldu

2.500 Metro Vagonunu Tek Tek Okyanusa Bıraktılar: Yıllar Sonra Beklenmeyen Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:57
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ABD'nin doğu kıyılarında Atlantik Okyanusu'nun dibinde New York sokaklarından tanıdık bir manzara yatıyor. Yıllarca şehrin raylarında hizmet veren 2 bin 500'den fazla metro vagonu, kullanım ömrünü tamamlamasının ardından denize bırakıldı. Üstelik bu karar bir atık sorunundan çok, deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratma hedefiyle alındı. Peki sıra dışı proje beklenen sonucu verdi mi?

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Kaynak: Atlas Obscura

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Kullanım ömrünü tamamlayan New York metro vagonları, yapay resif oluşturmak amacıyla Atlantik'in kumlu tabanına indirildi.

Kullanım ömrünü tamamlayan New York metro vagonları, yapay resif oluşturmak amacıyla Atlantik'in kumlu tabanına indirildi.

New York'ta yıllarca hizmet veren eski metro vagonları, ABD'nin doğu kıyılarında sıra dışı bir çevre projesinde kullanıldı. New Jersey, Delaware, Virginia, Güney Carolina ve Georgia açıklarına yerleştirilen metal gövdelerle, doğal resiflerin az olduğu kumlu deniz tabanlarında yeni yaşam alanları oluşturulması hedeflendi.

Hizmet dışı kalan araçların plastik parçaları, yağları, tankları, tekerlekleri ve çevre açısından risk oluşturabilecek bileşenleri söküldü. Geriye kalan metal gövdeler gemilerle belirlenen noktalara taşındı. Projede ilk olarak kırmızı renkleri nedeniyle 'Redbird' adıyla bilinen R33 ve R36 tipi vagonlar kullanıldı, sonraki aşamalarda farklı modeller de çalışmaya dahil edildi.

Zamanla vagonların yüzeyine tutunan canlılar, kapı ve pencere boşluklarını balıklar için güvenli bir barınağa dönüştürdü.

Zamanla vagonların yüzeyine tutunan canlılar, kapı ve pencere boşluklarını balıklar için güvenli bir barınağa dönüştürdü.

Zamanla vagonların yüzeylerine midyeler, deniz anemonları ve çeşitli omurgasız canlılar tutundu. Kapı ve pencere boşlukları ise balıkların saklanabileceği alanlar oluşturdu.

Projenin öne çıkan noktalarından Delaware açıklarındaki Redbird Reef'e 600'den fazla vagon bağışlandı. Sonraki çalışmalarla eyaletin yapay resif sistemine yerleştirilen eski New York metro vagonlarının toplam sayısı 1.350'yi geçti.

Bazı paslanmaz çelik vagonlar deniz koşullarına dayanamadı, proje 2010'da sona ermesine rağmen resif alanları kullanılmaya devam ediyor.

Bazı paslanmaz çelik vagonlar deniz koşullarına dayanamadı, proje 2010'da sona ermesine rağmen resif alanları kullanılmaya devam ediyor.

Projenin bütün aşamaları beklenen sonucu vermedi. Özellikle bazı paslanmaz çelik vagonların deniz koşullarına dayanamadığı belirlendi. Atlantic City açıklarında incelenen 48 paslanmaz çelik vagondan 46'sının tamamen çöktüğü kaydedildi. Bu sonuç, yapay resiflerde kullanılan malzemelerin dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri yarattı.

Metro vagonlarının okyanusa yerleştirilmesi 2010'da durduruldu. Ancak oluşturulan resif alanları kullanılmaya devam ediyor. Delaware'deki yapay resif programında bugün de uygun şekilde hazırlanmış yapı malzemeleri ve hizmet dışı teknelerden yararlanılıyor. Çalışmalar deniz canlılarına barınma alanı sağlamayı amaçlarken, kullanılacak malzemelerin çevresel etkileri de önem taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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