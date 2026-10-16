2.500 Metro Vagonunu Tek Tek Okyanusa Bıraktılar: Yıllar Sonra Beklenmeyen Oldu
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ABD'nin doğu kıyılarında Atlantik Okyanusu'nun dibinde New York sokaklarından tanıdık bir manzara yatıyor. Yıllarca şehrin raylarında hizmet veren 2 bin 500'den fazla metro vagonu, kullanım ömrünü tamamlamasının ardından denize bırakıldı. Üstelik bu karar bir atık sorunundan çok, deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratma hedefiyle alındı. Peki sıra dışı proje beklenen sonucu verdi mi?
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Kaynak: Atlas Obscura
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Kullanım ömrünü tamamlayan New York metro vagonları, yapay resif oluşturmak amacıyla Atlantik'in kumlu tabanına indirildi.
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Zamanla vagonların yüzeyine tutunan canlılar, kapı ve pencere boşluklarını balıklar için güvenli bir barınağa dönüştürdü.
Bazı paslanmaz çelik vagonlar deniz koşullarına dayanamadı, proje 2010'da sona ermesine rağmen resif alanları kullanılmaya devam ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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