Türkiye'nin Gizli Geçitleriyle Ünlü Kalesi: Haçlı Kralı Burada Esir Tutuldu

Urartu döneminde su depolamak için kayaya oyulan kapalı sarnıç, Orta Çağ'da zindana dönüştürüldü. Kazı kayıtlarına göre zindanın derinliği yaklaşık 33 metre. Basamak sayısının farklı sayımlarda değiştiği belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Harput İç Kale Kazıları Projesi kapsamındaki çalışmalarda sarnıçlar, tandırlar, ocaklar, atölyeler, konut kalıntıları ve günlük kullanım eşyaları bulundu. Buluntular, kalenin askerî bir savunma noktası olmanın yanı sıra bir yerleşim alanı olduğunu gösteriyor. Halk arasında kalenin yapımında harç için su yerine süt kullanıldığı ve bu yüzden 'Süt Kalesi' denildiği anlatılıyor. Haber, bunun tarihsel olarak doğrulanmamış bir rivayet olduğunu belirtiyor.