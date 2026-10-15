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Türkiye'nin Gizli Geçitleriyle Ünlü Kalesi: Haçlı Kralı Burada Esir Tutuldu

Türkiye'nin Gizli Geçitleriyle Ünlü Kalesi: Haçlı Kralı Burada Esir Tutuldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:32
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Urartulardan günümüze uzanan tarihi ve şaşırtıcı mimarisiyle Elazığ'daki Harput Kalesi, barındırdığı dört gizli geçitle Anadolu'nun gizemli geçmişine ışık tutuyor. Haçlı Seferleri döneminde Kudüs Kralı II. Baudouin'in de esir tutulduğu bu görkemli yapı, savaş stratejilerinden unutulmuş sırlara kadar pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkarıyor.

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MÖ 8. yüzyılın başında Urartular tarafından kurulduğu belirtilen kale, çok sayıda devletin hâkimiyetinde kaldı.

MÖ 8. yüzyılın başında Urartular tarafından kurulduğu belirtilen kale, çok sayıda devletin hâkimiyetinde kaldı.

Haberde Harput Kalesi'nin MÖ 8. yüzyılın başında Urartu Krallığı tarafından kurulduğu belirtiliyor. Roma ve Bizans döneminde Ziata Castellum adıyla anılan kale, sırasıyla Artuklular, Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlıların hâkimiyetinde kaldı. 1085'te Çubuk Bey'in egemenliğine giren kale, 12. yüzyılda Artukluların önemli merkezlerinden biri oldu.

Artuklu hükümdarı Belek Gazi'nin Haçlılarla mücadelesi sırasında Kudüs Kralı II. Baudouin'i esir aldığı ve bu soylunun Harput Kalesi'nde tutulduğu aktarılıyor.

Kalede tespit edilen dört gizli geçit, savaşta kaçış ve baskın için kullanılmış olabilir.

Kalede tespit edilen dört gizli geçit, savaşta kaçış ve baskın için kullanılmış olabilir.
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Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Anadolu Ajansı'na 23 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Harput Kalesi'nde dört gizli geçit bulunduğunu söyledi. En dikkat çekici geçit, 22 basamaklı merdivenle iniliyor; yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 2 metre çapında. Kemerli ve tonozlu yapısıyla Roma dönemi özellikleri taşıyor.

Dört geçitten diğer üçü, kaledeki hamamdan içeri uzanıyor, güneybatı köşesindeki Kızlar Burcu'nda bulunuyor ve Meryem Ana Kilisesi'nden kaleye ilerliyor. Aytaç, geçitlerin savaşta kaçış ve baskın amacıyla kullanılmış olabileceğini belirtti.

Urartular'ın su depolamak için oyduğu sarnıç, Orta Çağ'da zindana dönüştürüldü.

Urartular'ın su depolamak için oyduğu sarnıç, Orta Çağ'da zindana dönüştürüldü.
cdnuploads.aa.com.tr

Urartu döneminde su depolamak için kayaya oyulan kapalı sarnıç, Orta Çağ'da zindana dönüştürüldü. Kazı kayıtlarına göre zindanın derinliği yaklaşık 33 metre. Basamak sayısının farklı sayımlarda değiştiği belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Harput İç Kale Kazıları Projesi kapsamındaki çalışmalarda sarnıçlar, tandırlar, ocaklar, atölyeler, konut kalıntıları ve günlük kullanım eşyaları bulundu. Buluntular, kalenin askerî bir savunma noktası olmanın yanı sıra bir yerleşim alanı olduğunu gösteriyor. Halk arasında kalenin yapımında harç için su yerine süt kullanıldığı ve bu yüzden 'Süt Kalesi' denildiği anlatılıyor. Haber, bunun tarihsel olarak doğrulanmamış bir rivayet olduğunu belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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