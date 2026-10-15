Türkiye'nin Gizli Geçitleriyle Ünlü Kalesi: Haçlı Kralı Burada Esir Tutuldu
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Urartulardan günümüze uzanan tarihi ve şaşırtıcı mimarisiyle Elazığ'daki Harput Kalesi, barındırdığı dört gizli geçitle Anadolu'nun gizemli geçmişine ışık tutuyor. Haçlı Seferleri döneminde Kudüs Kralı II. Baudouin'in de esir tutulduğu bu görkemli yapı, savaş stratejilerinden unutulmuş sırlara kadar pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkarıyor.
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MÖ 8. yüzyılın başında Urartular tarafından kurulduğu belirtilen kale, çok sayıda devletin hâkimiyetinde kaldı.
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Kalede tespit edilen dört gizli geçit, savaşta kaçış ve baskın için kullanılmış olabilir.
Urartular'ın su depolamak için oyduğu sarnıç, Orta Çağ'da zindana dönüştürüldü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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