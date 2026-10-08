Türkiye'nin Girmesi Neredeyse İmkansız Kalesi: Dağcılar Bile Gizli Girişi Zor Buluyor

Yıldırımtepe köyü sınırlarında, eski adı Rabat olan yerleşimin yakınında bulunan kale, derenin kenarındaki yüksek bir kayalığın üzerine inşa edilmiş. Deniz seviyesinden yaklaşık 1910 metre yükseklikteki yapı, konumu sayesinde geçmişte önemli bir savunma noktası olarak kullanıldı.

Asimetrik bir plana sahip kalenin surları yaklaşık 161 metreye 93 metrelik bir alana yayılıyor. Üç kulesinden biri günümüze büyük ölçüde sağlam ulaştı. Kalenin altında yer alan gizli giriş kapısı ise yapının dikkat çeken bölümlerinden biri. Yürüyüşe katılan Iğdır Dağ Safari kulübünün başkanı Yunus Güldoğdu, girişi bulmanın çok zor olduğunu söyledi.