Türkiye'nin Girmesi Neredeyse İmkansız Kalesi: Dağcılar Bile Gizli Girişi Zor Buluyor
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Üç tarafı uçurumlarla çevrili kaleye yalnızca dar ve zorlu bir patikadan ulaşılabiliyor.
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Kalenin Urartular döneminde inşa edildiği öne sürülse de bu iddiayı doğrulayan kesin bir belge bulunmuyor.
Zorlu parkuru tamamlayan dağcılar, kalenin mimarisinden ve konumundan etkilendi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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