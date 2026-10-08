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Türkiye'nin Girmesi Neredeyse İmkansız Kalesi: Dağcılar Bile Gizli Girişi Zor Buluyor

Türkiye'nin Girmesi Neredeyse İmkansız Kalesi: Dağcılar Bile Gizli Girişi Zor Buluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:50
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Karaçay Kanyonu'nun sarp yamaçlarında yükselen Şeytan Kalesi, ulaşılması güç konumuyla dikkat çekiyor. Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar ve doğaseverler, düzenledikleri yürüyüşte kaleyi yakından inceleme fırsatı buldu.

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Kaynak: AA

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Üç tarafı uçurumlarla çevrili kaleye yalnızca dar ve zorlu bir patikadan ulaşılabiliyor.

Üç tarafı uçurumlarla çevrili kaleye yalnızca dar ve zorlu bir patikadan ulaşılabiliyor.

Yıldırımtepe köyü sınırlarında, eski adı Rabat olan yerleşimin yakınında bulunan kale, derenin kenarındaki yüksek bir kayalığın üzerine inşa edilmiş. Deniz seviyesinden yaklaşık 1910 metre yükseklikteki yapı, konumu sayesinde geçmişte önemli bir savunma noktası olarak kullanıldı.

Asimetrik bir plana sahip kalenin surları yaklaşık 161 metreye 93 metrelik bir alana yayılıyor. Üç kulesinden biri günümüze büyük ölçüde sağlam ulaştı. Kalenin altında yer alan gizli giriş kapısı ise yapının dikkat çeken bölümlerinden biri. Yürüyüşe katılan Iğdır Dağ Safari kulübünün başkanı Yunus Güldoğdu, girişi bulmanın çok zor olduğunu söyledi.

Kalenin Urartular döneminde inşa edildiği öne sürülse de bu iddiayı doğrulayan kesin bir belge bulunmuyor.

Kalenin Urartular döneminde inşa edildiği öne sürülse de bu iddiayı doğrulayan kesin bir belge bulunmuyor.

Şeytan Kalesi'nin ilk olarak Urartular döneminde yapıldığına ilişkin görüşler bulunuyor. Ancak bu iddiayı kesin biçimde doğrulayan bir tarihi belge yok. Araştırmacılar, kalede görülen mevcut mimari izlerin erken Orta Çağ dönemine işaret ettiğini belirtiyor.

Stratejik konumu nedeniyle bölgede çok daha eski dönemlerden beri bir savunma yapısının bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor. Kale, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam etti.

Zorlu parkuru tamamlayan dağcılar, kalenin mimarisinden ve konumundan etkilendi.

Zorlu parkuru tamamlayan dağcılar, kalenin mimarisinden ve konumundan etkilendi.

Karaçay Kanyonu çevresinde düzenlenen yürüyüşe katılan dağcılar ve doğaseverler, zorlu parkurun ardından ulaştıkları kalenin mimarisine hayran kaldı. Katılımcılar, yürüyüşün zor ama değdiği görüşünde birleşti.

Kalenin adının, yapının son derece sarp ve ulaşılması güç konumundan kaynaklandığı düşünülüyor. Bölge halkı arasında anlatılan çeşitli efsaneler de bu ismin zamanla yaygınlaşmasına neden olmuş.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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