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Ordu'daki 2 Bin 300 Yıllık Kalede Dionysos'un İzleri Bulundu: Boynuzlu Heykel Şaşırttı

Ordu'daki 2 Bin 300 Yıllık Kalede Dionysos'un İzleri Bulundu: Boynuzlu Heykel Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 13:39
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Ordu'nun Bayadı Mahallesi'ndeki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde yürütülen kazılarda, antik Yunan şarap ve bereket tanrısı Dionysos kültüyle ilişkilendirilen yeni alanlar belirlendi. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntular, Pontus Krallığı dönemi inanç yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

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Kaynak: IHA

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Kurul Kalesi'nde 2016 yılında bulunan mermer Kybele heykeli, orijinal konumunda ortaya çıkarılmıştı.

Kurul Kalesi'nde 2016 yılında bulunan mermer Kybele heykeli, orijinal konumunda ortaya çıkarılmıştı.

Ordu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki kayalık bir tepede yer alan kalede, kazılar 2010 yılından bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında sürdürülüyor. Bölgenin ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan Kurul'da çalışmaların yaklaşık yüzde 40'ının tamamlandığı belirtiliyor.

2016'da ana girişin yakınında taht üzerinde otururken bulunan 2 bin 150 yıllık mermer Kybele heykeli, yaklaşık 110 santimetre boyunda ve 200 kilogram ağırlığında. Heykelin üzerine çöken ahşap bir yapının eseri koruduğu ifade ediliyor.

Kuzey teras girişi yakınında bulunan boynuzlu Dionysos başı, kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.

Kuzey teras girişi yakınında bulunan boynuzlu Dionysos başı, kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.

Kazılarda çocuk Dionysos ve Pan'ı temsil eden pişmiş toprak figürler, bu tanrılarla ilişkili törenlerde kullanıldığı düşünülen keçi biçimli kaplar ve boynuzlu bir Dionysos başı ortaya çıkarıldı. Bunların yanı sıra daha küçük Kybele figürleri, Apollon ve Hermes'le ilişkilendirilen nesneler de bulundu.

Heykelin çevresinde sikkeler ve ok uçları da tespit edildi. Bu buluntuların bir kısmının adak niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Kalenin, kendisini Dionysos'la özdeşleştiren Pontus Kralı VI. Mithridates tarafından inşa edildiği düşünülüyor.

Kalenin, kendisini Dionysos'la özdeşleştiren Pontus Kralı VI. Mithridates tarafından inşa edildiği düşünülüyor.

Bronz anahtarlar, seramikler, yağ lambaları, takılar, baltalar, mızrak uçları ve bir pişmiş toprak el de kazılarda çıkan diğer buluntular arasında yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre ekip, yeni buluntuların ayrıntılı tanımlarını henüz yayımlamadı.

Kalenin, MÖ 120 ile 63 yılları arasında hüküm süren Pontus Kralı VI. Mithridates tarafından inşa ettirildiği düşünülüyor. Mithridates'in kendisini Dionysos'la özdeşleştirdiği ve bu adı benimsediği biliniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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