Ordu'daki 2 Bin 300 Yıllık Kalede Dionysos'un İzleri Bulundu: Boynuzlu Heykel Şaşırttı

Kazılarda çocuk Dionysos ve Pan'ı temsil eden pişmiş toprak figürler, bu tanrılarla ilişkili törenlerde kullanıldığı düşünülen keçi biçimli kaplar ve boynuzlu bir Dionysos başı ortaya çıkarıldı. Bunların yanı sıra daha küçük Kybele figürleri, Apollon ve Hermes'le ilişkilendirilen nesneler de bulundu.

Heykelin çevresinde sikkeler ve ok uçları da tespit edildi. Bu buluntuların bir kısmının adak niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.