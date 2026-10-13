Ordu'daki 2 Bin 300 Yıllık Kalede Dionysos'un İzleri Bulundu: Boynuzlu Heykel Şaşırttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ordu'nun Bayadı Mahallesi'ndeki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde yürütülen kazılarda, antik Yunan şarap ve bereket tanrısı Dionysos kültüyle ilişkilendirilen yeni alanlar belirlendi. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntular, Pontus Krallığı dönemi inanç yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.
Detaylar 👇
Kaynak: IHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurul Kalesi'nde 2016 yılında bulunan mermer Kybele heykeli, orijinal konumunda ortaya çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzey teras girişi yakınında bulunan boynuzlu Dionysos başı, kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.
Kalenin, kendisini Dionysos'la özdeşleştiren Pontus Kralı VI. Mithridates tarafından inşa edildiği düşünülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın