TikTok Yayınlarındaki İş Vaadi Yabancı Kadınlar İçin Tuzağa Dönüştü
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İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kuran bir şebekenin, TikTok canlı yayınlarındaki iş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları ağına düşürdüğü iddia edildi. Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların yaşadıklarına ilişkin suçlamalar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine girdi. İddianamedeki şüpheliler arasında şebekeye hukuki kılıf sağladığı öne sürülen bir avukat da bulunuyor.
İş vaadi canlı yayınlardan duyuruldu.
Kadınların pasaportlarına el konulduğu öne sürüldü.
Savcılık 168 yıla kadar hapis istedi.
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