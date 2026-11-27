İddiaya göre İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kuran şüpheliler, kadınlara ulaşmak için TikTok canlı yayınlarını kullandı. Yayınlarda sunulan iş vaadiyle Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınlar şebekenin ağına düşürüldü. Şebekeye hukuki kılıf sağlamakla suçlanan bir avukatın adı da dosyadaki şüpheliler arasında yer aldı.