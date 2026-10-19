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Uluslararası Yasa Dışı Yumurta Ticareti Şebekesi Çökertildi: Aralarında Doktorlar da Var

Uluslararası Yasa Dışı Yumurta Ticareti Şebekesi Çökertildi: Aralarında Doktorlar da Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 09:45
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Türkiye merkezli olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan'a uzanan yasa dışı üreme hücresi ticareti şebekesine 14 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Aralarında uzman doktorların ve seyahat organizatörlerinin de bulunduğu şüphelilerin, kadınları para karşılığı yurt dışına götürerek yumurta satışı yaptırdığı ortaya çıkarılırken, 53 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

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Maddi çıkar karşılığında kadınların üreme hücrelerini yurt dışında pazarlayan organize bir suç şebekesi, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla dağıtıldı.

Maddi çıkar karşılığında kadınların üreme hücrelerini yurt dışında pazarlayan organize bir suç şebekesi, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla dağıtıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen titiz soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 14 farklı şehirde sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ulaşan kritik bir ihbarla başlayan hukuki süreç, insan bedeni üzerinden uluslararası düzeyde kurulan karanlık bir ticareti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Güvenlik güçlerinin ve savcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, detaylı telefon trafiği (HTS) kayıtları ve seyahat verileri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemeler, suç ağının çalışma sistemini deşifre etti. Örgütün, maddi zorluk çeken Türk vatandaşı kadınlara ulaşıp onları yüksek kazanç vaadiyle ikna ettiği belirlendi. Anlaşmaya varılan kadınların, şebeke tarafından organize edilen seyahatlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan'daki belirli merkezlere gönderildiği ve buralarda yasa dışı yollarla yumurta donörü yapıldığı tespit edildi.

Adli makamların dosyasına yansıyan detaylara göre, yürütülen soruşturmanın hedefinde farklı görev dağılımlarına sahip toplam 53 şüpheli yer alıyor. Şebekenin tepesindeki bir lider ve ona bağlı beş yöneticinin idare ettiği sistemde; tıbbi işlemleri gerçekleştiren iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile lojistik süreci yöneten dört seyahat organizatörü de bulunuyor. Ayrıca para karşılığında bu işleme katılan 41 kadın hakkında da adli süreç başlatıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda hedeflenen isimlerden 36'sı emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, bir zanlının başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı. Yurt dışına kaçtığı saptanan yedi kişiyle birlikte firari durumdaki toplam 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Gündeme oturan operasyonla ilgili resmi açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

Gündeme oturan operasyonla ilgili resmi açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: 

“İNSAN BEDENİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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