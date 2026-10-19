Uluslararası Yasa Dışı Yumurta Ticareti Şebekesi Çökertildi: Aralarında Doktorlar da Var
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Türkiye merkezli olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan'a uzanan yasa dışı üreme hücresi ticareti şebekesine 14 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Aralarında uzman doktorların ve seyahat organizatörlerinin de bulunduğu şüphelilerin, kadınları para karşılığı yurt dışına götürerek yumurta satışı yaptırdığı ortaya çıkarılırken, 53 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.
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Maddi çıkar karşılığında kadınların üreme hücrelerini yurt dışında pazarlayan organize bir suç şebekesi, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla dağıtıldı.
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Gündeme oturan operasyonla ilgili resmi açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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