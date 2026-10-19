Uluslararası Yasa Dışı Yumurta Ticareti Şebekesi Çökertildi: Aralarında Doktorlar da Var

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen titiz soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 14 farklı şehirde sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ulaşan kritik bir ihbarla başlayan hukuki süreç, insan bedeni üzerinden uluslararası düzeyde kurulan karanlık bir ticareti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Güvenlik güçlerinin ve savcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, detaylı telefon trafiği (HTS) kayıtları ve seyahat verileri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemeler, suç ağının çalışma sistemini deşifre etti. Örgütün, maddi zorluk çeken Türk vatandaşı kadınlara ulaşıp onları yüksek kazanç vaadiyle ikna ettiği belirlendi. Anlaşmaya varılan kadınların, şebeke tarafından organize edilen seyahatlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan'daki belirli merkezlere gönderildiği ve buralarda yasa dışı yollarla yumurta donörü yapıldığı tespit edildi.

Adli makamların dosyasına yansıyan detaylara göre, yürütülen soruşturmanın hedefinde farklı görev dağılımlarına sahip toplam 53 şüpheli yer alıyor. Şebekenin tepesindeki bir lider ve ona bağlı beş yöneticinin idare ettiği sistemde; tıbbi işlemleri gerçekleştiren iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile lojistik süreci yöneten dört seyahat organizatörü de bulunuyor. Ayrıca para karşılığında bu işleme katılan 41 kadın hakkında da adli süreç başlatıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda hedeflenen isimlerden 36'sı emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, bir zanlının başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı. Yurt dışına kaçtığı saptanan yedi kişiyle birlikte firari durumdaki toplam 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.