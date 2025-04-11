Çin ve ABD’nin Ticaret Savaşında Türkiye’ye Siber Saldırı Uyarısı: VPN'ler Yetersiz Kalabilir!

TGRT Haber’den Kübra Çelepi’ye konuşan uzmanlar, Türkiye’nin Çin-ABD gerilimin tam ortasında kaldığını dile getirdi.

Sıradan antivirüs ve VPN’lerin yetersiz kalacağını söyleyen uzmanlar devlet kurumlarının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Türkiye, Çin ve ABD arasındaki dijital gerilimin ortasında kaldığı için, bu tür saldırılardan etkilenme riski çok yüksek. Bu yüzden devlet kurumları siber güvenlik konusunda daha aktif olmalı. BTK, TÜBİTAK, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar birlikte hareket ederek kapsamlı bir siber savunma planı hazırlamalı” dedi.

Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştirmesi gerektiğini belirten Kırık, “Bu nedenle Türkiye’nin siber nötr kalabilmesi için, dışa bağımlılığı azaltması ve kendi teknolojisini geliştirmesi şart. Ne kadar az dış teknoloji kullanılırsa, o kadar az dış baskı altında kalınır. Siber nötrlük, tarafsızlık ilan etmekle değil, dijital altyapınızı dış tehditlerden bağımsız hale getirmekle mümkün olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.