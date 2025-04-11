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Çin ve ABD’nin Ticaret Savaşında Türkiye’ye Siber Saldırı Uyarısı: VPN'ler Yetersiz Kalabilir!

Çin ve ABD’nin Ticaret Savaşında Türkiye’ye Siber Saldırı Uyarısı: VPN'ler Yetersiz Kalabilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 17:06

ABD’nin gümrük vergilerinin ardından Çin’in misilleme vergilerini açıklaması iki ülke arasında küresel ticaret savaşını başlattı. TGRT Haber’den Kübra Çelepi’ye konuşan uzmanlar Türkiye’ye siber saldırı uyarısında bulundu. Çin-ABD gerilimiyle birlikte ülkelere siber saldırının artabileceğini vurgulayan uzmanlar, “Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji, savunma ve finans şirketleri Çin veya ABD kaynaklı sistemleri kullandıkları için hedef tahtasında. Sıradan antivirüsler ya da VPN çözümleri bu tür saldırılara yetersiz kalabilir. Devlet kurumları harekete geçmeli” dedi. 

İşte detaylar…

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ABD Çin’e uygulayacağı vergileri yüzde 145’e çıkardı. Çin’den yüzde 125 misilleme geldi.

ABD Çin’e uygulayacağı vergileri yüzde 145’e çıkardı. Çin’den yüzde 125 misilleme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan günü ülkelere yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Çin’e yüzde 34 vergi oranını açıklayan Trump, Çin’e ABD’ye uyguladığı vergilerden vazgeçmesi için çağrıda ve tehditlerde bulundu. Ancak geri adım atmayan Çin misilleme üstüne misilleme yaptı ve 11 Nisan Cuma günü ABD’ye yüzde 125 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. 

ABD ise son açıklamasında Çin’e yüzde 145 vergi uygulayacağını belirtmişti. Ancak küresel ticaret savaşı sadece iki ülkeyi değil dünyayı etkileyecek. Uzmanlar bu dönemde siber saldırıların artacağını belirtti. 

Küresel ticaret savaşında teknoloji casusluğu tehlikesinin bulunduğunu söyleyen uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

Çin-ABD gerilimi siber casusluk tehlikesini artırdı. Türkiye hazırlıksız. VPN’ler yetersiz kalabilir.

Çin-ABD gerilimi siber casusluk tehlikesini artırdı. Türkiye hazırlıksız. VPN’ler yetersiz kalabilir.

TGRT Haber’den Kübra Çelepi’ye konuşan uzmanlar, Türkiye’nin Çin-ABD gerilimin tam ortasında kaldığını dile getirdi. 

Sıradan antivirüs ve VPN’lerin yetersiz kalacağını söyleyen uzmanlar devlet kurumlarının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Türkiye, Çin ve ABD arasındaki dijital gerilimin ortasında kaldığı için, bu tür saldırılardan etkilenme riski çok yüksek. Bu yüzden devlet kurumları siber güvenlik konusunda daha aktif olmalı. BTK, TÜBİTAK, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar birlikte hareket ederek kapsamlı bir siber savunma planı hazırlamalı” dedi.

Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştirmesi gerektiğini belirten Kırık, “Bu nedenle Türkiye’nin siber nötr kalabilmesi için, dışa bağımlılığı azaltması ve kendi teknolojisini geliştirmesi şart. Ne kadar az dış teknoloji kullanılırsa, o kadar az dış baskı altında kalınır. Siber nötrlük, tarafsızlık ilan etmekle değil, dijital altyapınızı dış tehditlerden bağımsız hale getirmekle mümkün olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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