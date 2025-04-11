Çin ve ABD’nin Ticaret Savaşında Türkiye’ye Siber Saldırı Uyarısı: VPN'ler Yetersiz Kalabilir!
ABD’nin gümrük vergilerinin ardından Çin’in misilleme vergilerini açıklaması iki ülke arasında küresel ticaret savaşını başlattı. TGRT Haber’den Kübra Çelepi’ye konuşan uzmanlar Türkiye’ye siber saldırı uyarısında bulundu. Çin-ABD gerilimiyle birlikte ülkelere siber saldırının artabileceğini vurgulayan uzmanlar, “Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji, savunma ve finans şirketleri Çin veya ABD kaynaklı sistemleri kullandıkları için hedef tahtasında. Sıradan antivirüsler ya da VPN çözümleri bu tür saldırılara yetersiz kalabilir. Devlet kurumları harekete geçmeli” dedi.
İşte detaylar…
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ABD Çin’e uygulayacağı vergileri yüzde 145’e çıkardı. Çin’den yüzde 125 misilleme geldi.
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Çin-ABD gerilimi siber casusluk tehlikesini artırdı. Türkiye hazırlıksız. VPN’ler yetersiz kalabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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