Kılıçlar Çekildi Ticaret Savaşları Başladı: Çin'den ABD’ye Yüzde 84 Gümrük Vergisi
Kılıçlar Çekildi Ticaret Savaşları Başladı: Çin'den ABD’ye Yüzde 84 Gümrük Vergisi
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmişti. Ancak Çin’in uyguladığı vergiden geri adım atmaması üzerine Beyaz Saray, bu oranı yüzde 104’e çıkarmıştı. Küresel ticaret kızışırken Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı
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Kılıçlar çekildi, ticaret savaşları başladı!
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Çin ABD mallarına uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 84’e çıkardı. ABD'den jet yanıt geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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