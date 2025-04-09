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Kılıçlar Çekildi Ticaret Savaşları Başladı: Çin'den ABD’ye Yüzde 84 Gümrük Vergisi

Kılıçlar Çekildi Ticaret Savaşları Başladı: Çin'den ABD’ye Yüzde 84 Gümrük Vergisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 15:07

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmişti. Ancak Çin’in uyguladığı vergiden geri adım atmaması üzerine Beyaz Saray, bu oranı yüzde 104’e çıkarmıştı. Küresel ticaret kızışırken Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı

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Kılıçlar çekildi, ticaret savaşları başladı!

Kılıçlar çekildi, ticaret savaşları başladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan günü açıkladığı ülkelere yeni gümrük vergisi kararları 7 Nisan gününü adeta “Kara Pazartesi”ye çevirdi. Trump’ın kararları dünya piyasalarını sarstı. Kripto para, ülke borsaları çöküş yaşarken Trump, kararlarını savundu. 

ABD ve Çin arasında resmen küresel ticaret savaşı başladı. Ülkeler birbirlerine karşılıklı olarak misilleme yapmayı sürdürüyor. 

Trump, Çin’e yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış ve Çin’in misilleme vergilerini geri çekmesi konusunda tehdit etmişti. 

Çin, misilleme vergileri çekmeyince ABD’den yine hamle gelmiş ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

Çin ABD mallarına uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 84’e çıkardı. ABD'den jet yanıt geldi.

Çin ABD mallarına uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 84’e çıkardı. ABD'den jet yanıt geldi.

Çin, ABD mallarına yüzde 34 vergi uyguluyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin ardından Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı. Kararın 10 Nisan'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

ABD hükümetinden ise Çin’in bu kararına jet yanıt geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise 'Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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