Kılıçlar Çekildi Ticaret Savaşları Başladı: Çin'den ABD’ye Yüzde 84 Gümrük Vergisi

Çin, ABD mallarına yüzde 34 vergi uyguluyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin ardından Çin’den misilleme geldi. Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı. Kararın 10 Nisan'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

ABD hükümetinden ise Çin’in bu kararına jet yanıt geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise 'Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar' diye konuştu.