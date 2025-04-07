Piyasaları Altüst Ederek “Kara Pazartesi”ye Çeviren Trump’tan Yeni Açıklama Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihini 'Kurtuluş Günü' olarak tanımlamış ve ülkelere gümrük vergisi kararlarını açıklamıştı. Trump'ın bu kararları haftanın ilk gününü 'Kara Pazartesi'ye çevirdi. Küresel piyasalarda yıllar sonra yeni düşüş rekorları kırıldı. Sadece Avrupa ve Asya piyasaları değil New York Borsası da 7 Nisan Pazartesi gününe sert düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.

Dünya piyasaları gümrük vergisine sert tepki verirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, kararını savundu.