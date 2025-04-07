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Piyasaları Altüst Ederek “Kara Pazartesi”ye Çeviren Trump’tan Yeni Açıklama Geldi

Piyasaları Altüst Ederek “Kara Pazartesi”ye Çeviren Trump’tan Yeni Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 17:31

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihini 'Kurtuluş Günü' olarak tanımlamış ve ülkelere gümrük vergisi kararlarını açıklamıştı. Trump'ın bu kararları haftanın ilk gününü 'Kara Pazartesi'ye çevirdi. Küresel piyasalarda yıllar sonra yeni düşüş rekorları kırıldı. Sadece Avrupa ve Asya piyasaları değil New York Borsası da 7 Nisan Pazartesi gününe sert düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi. 

Dünya piyasaları gümrük vergisine sert tepki verirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, kararını savundu.

7 Nisan 2025 Pazartesi sabahı piyasalar Trump'ın kararına nasıl tepki verdi? Detaylar için 👇

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ABD Başkanı Trump, piyasaları sarsan kararından geri adım atmadı.

ABD Başkanı Trump, piyasaları sarsan kararından geri adım atmadı.

Dünya borsalarının tarihi düşüşlerini yaşadığı gümrük tarifesi vergilerinin ardından Trump’tan açıklama geldi. Trump, 'Truth Social' sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararlarını savundu. 

Trump, ABD’de petrol ve gıda fiyatlarının; faiz oranlarının düştüğünü savunarak enflasyonun olmadığını belirtti. ABD’nin uzun zamandır ülkeler tarafından suistimal edildiğini ileri süren Trump, gümrük tarifeleri sayesinde ülkenin bir haftada milyarlarca dolar gelir elde ettiğini söyledi. 

Çin piyasalarının çöküşte olduğunu söyleyen Trump, Çin'in ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi koymasına rağmen bu geliri elde ettiklerini vurguladı. 

“Çin, diğer suistimalci ülkelere yaptığım misilleme yapmamaları yönündeki uyarımı dikkate almadı” diyen Trump, ABD’yi sömürmeleri sonucunda ülkelerin çok fazla kazandığını kaydetti. 

Trump, geçmişteki ABD liderlerini ülkeyi ‘bu duruma’ getirdikleri için suçladı.

“Trump gümrük vergilerini 90 gün erteleyecek iddiasına” Beyaz Saray’dan yalanlama.

“Trump gümrük vergilerini 90 gün erteleyecek iddiasına” Beyaz Saray’dan yalanlama.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi (NEC) Direktörü Kevin Hassett’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç tüm ülkeler için 90 günlük bir gümrük tarifesi duraklatmayı düşündüğünü söylediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak Beyaz Saray’dan yalanlama geldi. “90 gün ertelenecek” haberini yayımlayan CNBC’ye haber nedeniyle tepki çekti. 

FOX News’te konuşan Hassett, tarifelerde 90 günlük bir duraklama yapıp yapmama kararının Trump’ta olduğunu dile getirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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