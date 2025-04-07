Kripto Para Çakıldı, Borsalar Çöktü! "Piyasalar Patlayacak" Diyen Trump'ın Vergileri Kan Gölüne Çevirdi
Kripto Para Çakıldı, Borsalar Çöktü! "Piyasalar Patlayacak" Diyen Trump'ın Vergileri Kan Gölüne Çevirdi
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yüksek gümrük vergi tarifeleri piyasaları adeta kan gölüne çevirdi. Yeni haftanın ilk gününde kripto para piyasası 75 bin doların altını test ederek tarihi çöküşünü tüm dünyaya gösterdi. Avrupa ve Asya Borsaları güne çöküşle başladı. Asya borsaları 2023 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Trump ise New York borsasının geçen günlerde tarifelere tepkisini düşüşle göstermesinin ardından 'Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak” ifadelerini yapmıştı.
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Trump dediğini yaptı, piyasaları patlattı!
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Piyasalarda deprem: Kripto para piyasası çakıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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