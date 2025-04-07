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Kripto Para Çakıldı, Borsalar Çöktü! "Piyasalar Patlayacak" Diyen Trump'ın Vergileri Kan Gölüne Çevirdi

Kripto Para Çakıldı, Borsalar Çöktü! "Piyasalar Patlayacak" Diyen Trump'ın Vergileri Kan Gölüne Çevirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 11:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yüksek gümrük vergi tarifeleri piyasaları adeta kan gölüne çevirdi. Yeni haftanın ilk gününde kripto para piyasası 75 bin doların altını test ederek tarihi çöküşünü tüm dünyaya gösterdi. Avrupa ve Asya Borsaları güne çöküşle başladı. Asya borsaları 2023 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Trump ise New York borsasının geçen günlerde tarifelere tepkisini düşüşle göstermesinin ardından 'Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak” ifadelerini yapmıştı.

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Trump dediğini yaptı, piyasaları patlattı!

Trump dediğini yaptı, piyasaları patlattı!

ABD Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi getirdi. Türkiye'ye ise yüzde 10 vergi uygulandı. 

Trump'ın bu vergileri açıklamasının ardından New York piyasası düşüş göstermişti. Borsadaki hareketlilik sorulan Trump, 'Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak' ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, S&P 500 ile Nasdaq endekslerinin 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadığını belirtti. Uzmanlar, Trump'ın kararlarıyla birlikte Çin'in misillemesinin piyasada kayıpları derinleştirdiğini ifade etti.

Piyasalarda deprem: Kripto para piyasası çakıldı.

Piyasalarda deprem: Kripto para piyasası çakıldı.

Kasım 2024’te Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Bitcoin tarihi rekorunu görmüştü. Bitcoin tarihinde ilk kez 104 bin dolara ulaşmıştı.

Ancak Trump’ın vergi tarifelerinin ardından Bitcoin’de bu kez tarihi düşüş yaşandı. Kripto para 75 bin doların altını test etti. Bitcoin’den sonra Kripto para piyasasının en büyük ikinci varlığı Ether 1.400 dolar seviyesine indi.

JPMorgan başekonomisti Michael Feroli cuma günü paylaştığı notta, tarifelerin  etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesini beklediklerini ifade etti.

Feroli, “Daha önce son çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 büyümesini beklediğimiz reel gayrisafi yurtiçi hasılanın şimdi yüzde 0,3 daralmasını bekliyoruz” dedi.

Dünya piyasalarında son durum:

Dünya piyasalarında son durum:

Asya piyasaları güne sert satış dalgasıyla başladı. Nikkei endeksi (Japonya borsası) yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Bankacılık hisseleri ağır darbe alırken endeks Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. 

Alman Birleşik Borsa Endeksi (DAX), yüzde 10 düşüş yaşadı. Fransa’nın Cac40 endeksi yüzde 7 geriledi.

Londra borsası yüzde 6’ya yakın düştü. Amsterdam ve Oslo'da yüzde 5’ten fazla; Milano’da yüzde 3’ten fazla düşüş yaşandı. 

BBC’de yer alan analistte ise yaşananlar “Kan gölü” olarak nitelendirildi. 

Öte yandan brent petrol fiyatlarında da son 4 yılın en düşük seviyesi görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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