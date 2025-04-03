'Gümrük vergileri yüzünden ABD enflasyonunda keskin bir artış olması bizim ekonomimizde yıkıcı etkileri olabilir.

Dolar enflasyonu ve dolar faizinin atışı kurlar üzerinde baskı yaratacaktır.

Hem kamu hem özel sektör bu fırtınaya açık pozisyonda yakalandı. Özel sektör hızla döviz borçlarını kapatmak zorunda kalabilir.

Ani döviz talebi rezervleri hızla eritebilir.

Döviz kurunda ani yükselme başta Hazine olmak üzere açık pozisyonda yakalanan bankalar ve büyük şirketler üzerinde büyük baskı yaratacak.

530 milyar dolar ve nispeten kısa vadeli dış borcumuz olduğunu hatırlatayım.

Ani kur artışı enflasyon üzerinde de baskı yaratabilir.

Dünya ticareti zayıflayacağı için ihracatımızda keskin düşüşler olacak.

ABD pazarı kapandığı için başta Çin olmak üzere Asya kaplanları Avrupa’ya saldıracak. Bu yıkıcı rekabet bizim ihracatımızı daha da zor durumda bırakabilir.

Uzatmadan son sözümü söyleyeyim. Bu zor günlere Ekrem İmamoğlu hapisteyken giriyoruz.

Aklınızı başınıza alın bu Milleti bu zor döneme daha da zayıf sokmayın.

Ekrem Başkanı serbest bırakın.'