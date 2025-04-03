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Trump'tan Dünyaya Boykot! ABD'nin Türkiye’ye Uygulayacağı Yüzde 10 Vergi Ne Anlama Geliyor?

Trump'tan Dünyaya Boykot! ABD'nin Türkiye’ye Uygulayacağı Yüzde 10 Vergi Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:21

ABD, pek çok ülkeye gümrük vergisi getirdi. Temel tarife oranının yüzde 10 olduğu vergi listesinde Türkiye de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Peki Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı yüzde 10 vergi ne anlama geliyor?

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ABD Başkanı Donald Trump, adeta dünyaya boykot ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, adeta dünyaya boykot ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda yeni vergi tarifelerini açıkladı. “Bağımsızlığımızı ilan edeceğiz” diyen Trump, kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını belirterek adeta tüm dünyaya boykot ilan etti. 

Trump 'Çin, ABD'ye yüzde 67 vergi uyguluyor. Biz yüzde 34 vergi uygulayacağız. Avrupa Birliği zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de yüzde 20 vergi getiriyoruz' dedi.

ABD Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi getirdi.

Trump’ın yeni vergilerinden etkilenen ülkeler arasında Türkiye de vardı. Tabloda Türkiye ile yüzde 10’luk karşılıklı tarifede bulunulduğu görüldü. 

Peki ABD'nin Türkiye’ye uygulayacağı yüzde 10 vergi ne anlama geliyor? Hadi gelin hep birlikte bu karara hangi yorumlar yapılmış, ekonomistler nasıl açıklamış birlikte bakalım 👇

"Olaya pozitif bakalım..."

"Olaya pozitif bakalım..."
twitter.com

'Trump, tüm dünyaya karşı vergi silahını kullandı. Biz de %10 ek vergiyle İngiltere gibi en düşük dilim grubundayız. Olaya pozitif bakalım;

Artık Türkiye’den yaptığımız E-ihracat satışlarında Avrupa, Çin gibi güçlü rakiplerimizle aramızda vergi avantajı var.

İleride Trump buzdolabına ÖTV getirirse şaşırmayalım. Bizim bünyemiz türlü türlü vergiler alışkın, bağışıklığımız güçlü fakat ABD vatandaşları aynı mı bunu yaşayanlar söylesin. 

Şimşek, yarın güneşe bakma vergisi getiriyoruz dese, biz noluyoruz lan demeyiz, yüzde kaç diye tartışırız. Bu vergileri Çin’e karşı üretim ve rakebet gücü azalan bir boyun eğme olarak görüyorum ben. Çin’in arka bahçesi olan ABD, artık dünya ile benzer kaderi paylaşmaya hazırlanıyor.'

"Ekonomimizde yıkıcı etkileri olabilir..."

"Ekonomimizde yıkıcı etkileri olabilir..."
twitter.com

'Gümrük vergileri yüzünden ABD enflasyonunda keskin bir artış olması bizim ekonomimizde yıkıcı etkileri olabilir.

Dolar enflasyonu ve dolar faizinin atışı kurlar üzerinde baskı yaratacaktır. 

Hem kamu hem özel sektör bu fırtınaya açık pozisyonda yakalandı. Özel sektör hızla döviz borçlarını kapatmak zorunda kalabilir.

Ani döviz talebi rezervleri hızla eritebilir. 

Döviz kurunda ani yükselme başta Hazine olmak üzere açık pozisyonda yakalanan bankalar ve büyük şirketler üzerinde büyük baskı yaratacak.

530 milyar dolar ve nispeten kısa vadeli dış borcumuz olduğunu hatırlatayım.

Ani kur artışı enflasyon üzerinde de baskı yaratabilir. 

Dünya ticareti zayıflayacağı için ihracatımızda keskin düşüşler olacak.

ABD pazarı kapandığı için başta Çin olmak üzere Asya kaplanları Avrupa’ya saldıracak. Bu yıkıcı rekabet bizim ihracatımızı daha da zor durumda bırakabilir.

Uzatmadan son sözümü söyleyeyim. Bu zor günlere Ekrem İmamoğlu hapisteyken giriyoruz.

Aklınızı başınıza alın bu Milleti bu zor döneme daha da zayıf sokmayın.

Ekrem Başkanı serbest bırakın.'

"İhracatçımız biraz daha sıkı rekabetle karşılaşacak gibi..."

"İhracatçımız biraz daha sıkı rekabetle karşılaşacak gibi..."
twitter.com

'Trump'ın kendi açısından açıklanabilir bir iktisadi amacı var; tartışılır ama altı da boş değil.

Bizim açımızdan olumsuz; o ülkeler biraz fiyat kıracak, biraz da alternatif pazar arayacak; böylece ihracatçımız biraz daha sıkı rekabetle karşılaşacak gibi

ABD'de enflasyon birazcık yüksek kalabilir, büyümesi üretim taraflı birazcık artar.

Diğer ülkelerde üretim birazcık zayıflayebilir, enflasyon fazla değişmez.

FED ne yapar? Bir defalık enflasyoncuk der mevcut eğilimi korur mu? Sonucu bir görelim mi der?

Biraz izleyelim...'

"Umarım siyaset bu yeni resmi doğru okur..."

"Umarım siyaset bu yeni resmi doğru okur..."
twitter.com

'Trump'ın gelişiyle Türkiye için baz senaryomuz öngörülemezlik ve ekonomik daralmaydı. Türkiye için her şeyin iyi olacağını keşke bizler de söyleyebilseydik. Başlayan küresel ekonomik savaş şöyle yada böyle bizi de etkileyecektir. Umarım siyaset bu yeni resmi doğru okur.'

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"Bu kararlardan en çok etkilenen AB ve Asya oldu..."

"Bu kararlardan en çok etkilenen AB ve Asya oldu..."
twitter.com

'Türkiye ve İngiltere, %10 ile en az vergi oranının arttığı ülkeler arasında yer aldı.

En çok gümrük vergisi; %50 ile Lesotho ve %49 ile Kamboçya.

İsrail %17. 

Bu küsurat farklarının sebebi ne?

Henüz kimse bilmiyor.

Trump'ın Amerikan ürünlerine yönelik uygulanan vergi oran hesaplarına yönelik itirazlar var. Trump resmi vergi oranlarına başka şeyler de ekleyerek bu rakamları bulmuş ve ona göre vergi oranın belirlemiş diyor hocalar.'

"Dünyanın en büyük ülkesi dünyaya boykot uyguladı..."

"Dünyanın en büyük ülkesi dünyaya boykot uyguladı..."
twitter.com

'Türkiye ABD’ye karşı nadir cari açık veren ülkelerden biri. Bu gece bizlik durum yok. 

İngilizler’in Brexit’i tarihi bir hareketmiş, sırf bu gece için bile AB’den çıkılırmış. %10 a %10 bu işi çözmüş İngiliz diplomasisi.

Ucuz üretim için tercih edilen ülkeleri biçmiş Trump. 

Avrupa’nın buna bir karşı karar alması bile bir zaman alır.

Büyük bir gece, dünyanın en büyük ülkesi dünyaya boykot uyguladı diyebiliriz.'

"Anlamayanlar için..."

"Anlamayanlar için..."
twitter.com

'Trump, asgari tutarı %10 olarak belirledi. Yani bir ülke Amerika’ya %20 ve aşağısında vergi uyguluyorsa yine %10 vergi uyguluyor. 

(Mesela: UK, Honduras, Türkiye)

%20 yukarısında (kur+gümrük vergisi) bir varsa karşı taraftan Trump, charged’in yarısı kadar vergi uyguluyor. 

(Mesela Çin %68 o yüzden Çin’e %34 uygulayacak)

İstisna fark etmeksizin ABD’ye gelen tüm araçlara %25 vergi uygulanacak.'

"Nasıl bir avantaj sağladığımızı lütfetsinler..."

"Nasıl bir avantaj sağladığımızı lütfetsinler..."
twitter.com

'Trump’ın %10 tarifesine mazhar ülkeler arasında Türkiye de var. Brezilya, İngiltere, Şili, Avustralya, Kolombiya diğerleri. 

Buna sevinenler olacaktır. Açıklasınlar. 

Bir de bu ihracat takati kalmamış, hımbıl tüketim sanayisiyle nasıl bir avantaj sağladığımızı lütfetsinler.'

"Dolaylı etkisi daha fazla hissedilebilir..."

"Dolaylı etkisi daha fazla hissedilebilir..."
twitter.com

'Trump'ın yeni bir dönem diyerek açıkladığı gümrük vergilerinde, Türkiye'ye de taban seviyeden %10 gümrük vergisi getirildi. ABD'ye ihracatımız sanırım %6-7 düzeylerinde dolayısıyla belli oranda ekonomik etkisi olacaktır elbette ancak ticaretimizin ağırlıklı kısmı Avrupa ile olduğundan dolaylı etkisi daha fazla hissedilebilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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