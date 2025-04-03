Trump'tan Dünyaya Boykot! ABD'nin Türkiye’ye Uygulayacağı Yüzde 10 Vergi Ne Anlama Geliyor?
Trump'tan Dünyaya Boykot! ABD'nin Türkiye’ye Uygulayacağı Yüzde 10 Vergi Ne Anlama Geliyor?
ABD, pek çok ülkeye gümrük vergisi getirdi. Temel tarife oranının yüzde 10 olduğu vergi listesinde Türkiye de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Peki Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı yüzde 10 vergi ne anlama geliyor?
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ABD Başkanı Donald Trump, adeta dünyaya boykot ilan etti.
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"Olaya pozitif bakalım..."
"Ekonomimizde yıkıcı etkileri olabilir..."
"İhracatçımız biraz daha sıkı rekabetle karşılaşacak gibi..."
"Umarım siyaset bu yeni resmi doğru okur..."
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"Bu kararlardan en çok etkilenen AB ve Asya oldu..."
"Dünyanın en büyük ülkesi dünyaya boykot uyguladı..."
"Anlamayanlar için..."
"Nasıl bir avantaj sağladığımızı lütfetsinler..."
"Dolaylı etkisi daha fazla hissedilebilir..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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