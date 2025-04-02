Forbes 2025’in Milyarderlerini Açıkladı: Listede Türkiye'den 32 İsim Var

Forbes listesinde Türkiye'nin milyarderlerinin güncel servetleri ve haklarındaki açıklamalar şöyle yer aldı 👇

1. Murat Ülker: 5.5 milyar dolar

'Murat Ülker, geniş yelpazede gıda ürünleri ve alkolsüz içecekler üreten Yıldız Holding'in yüzde 63'üne sahip.'

2. Şaban Cemil Kazancı: 4.3 milyar dolar

“Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Kazancı Holding'in en büyük hissedarı Şaban Cemil Kazancı'dır.”

3. İpek Kıraç: 3.2 milyar dolar

“İnan ve Suna Kıraç'ın evlatlık kızı olan İpek Kıraç, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Koç Holding'in varisi.”

4. Semahat Sevim Arsel: 3.1 milyar dolar.

“Semahat Sevim Arsel, Koç ailesinin servetinin varisi. Ailenin en yaşlı üyesi ve ana holding şirketinin en büyük hissedarı.”

5. Erman Ilıcak: 3.1 milyar dolar

“Erman Ilıcak'ın 1993 yılında kurduğu Rönesans Holding, 28 ülkede inşaat müteahhidi ve gayrimenkul geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor.”

6. Mustafa Rahmi Koç: 2.8 milyar dolar

“Mustafa Rahmi Koç, ana faaliyet alanları enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve finans olan Koç Holding'in onursal başkanıdır.”

7. Ferit Faik Şahenk: 2.8 milyar dolar

“Ferit Şahenk'in CEO'su olduğu Doğuş Holding, turizmden gayrimenkule, medyadan finansal hizmetlere, inşaattan otomotive kadar uzanan sektörleri kapsıyor.”

8. Filiz Şahenk: 2.6 milyar dolar

“Türkiye'nin en zengin kadını olan Filiz Şahenk, aile holdingi Doğuş Holding'in moda ve turizm ayağını yönetiyor.”

9. Feridun Geçgel: 2.5 milyar dolar

“Türkiye'nin en büyük trafo ve şalt ürünleri üreticisi Astor Enerji'nin başkanlığını Feridun Geçgel yürütüyor.”

10. Mehmet Sinan ve Tara Ailesi: 2.5 milyar dolar

“Mehmet Sinan Tara, Türkiye'nin en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden biri olan ENKA'nın başkanıdır. Şirket, 1957 yılında babası Şarkı Tara tarafından kurulmuştur.”

11. Hamdi Ulukaya: 2.3 milyar dolar

“Yoğurt kralı olarak bilinen Hamdi Ulukaya, Amerika'nın en popüler Yunan yoğurt markası Chobani'nin kurucusudur.”

12. İbrahim Erdemoğlu: 2.1 milyar dolar

“İbrahim Erdemoğlu ve kardeşi Ali Erdemoğlu, halıda kullanılan malzemelerin önde gelen üreticilerinden SASA Polyester'in yüzde 75'inden fazlasına sahipler.”

13. Ali Metin Kazancı: 2 milyar dolar

“Ali Metin Kazancı, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır.”

14. Mustafa Küçük: 2 milyar dolar

“Hazır giyim ve ev eşyaları üreticisi ve perakendecisi LC Waikiki'nin en büyük hissedarı Mustafa Küçük'tür.”

15. Sezai Bacaksız: 1.9 milyar dolar

'Sezai Bacaksız ve milyarder ortağı Nihat Özdemir, Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştılar ve 1976 yılında Limak İnşaat'ı kurdular.'

16. Şefik Yılmaz Dizdar: 1.9 milyar dolar

“Şefik Yılmaz Dizdar, hazır giyim ve ev eşyaları üreticisi ve perakendecisi olan LC Waikiki'nin ortağıdır.”