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Forbes 2025’in Milyarderlerini Açıkladı: Listede Türkiye'den 32 İsim Var

Forbes 2025’in Milyarderlerini Açıkladı: Listede Türkiye'den 32 İsim Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 12:39

1987 yılından bu yana dünyanın zenginleri listesinin paylaşan Forbes, 2025’in milyarderlerini açıkladı. Milyarder sayısının arttığına dikkat çeken Forbes, listede bir önceki yıla göre 247 isim eklendiğini belirtti. 902 milyarder ile ABD’nin zirvede olduğu vurgulanan açıklamada Çin ikinci sırada, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı. Milyarderler listesinde Türkiye'den 32 isim bulunuyor. İşte detaylar...

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Listenin ilk sırasında şaşırtmayan isim: Elon Musk!

Listenin ilk sırasında şaşırtmayan isim: Elon Musk!

Forbes 2025 milyarderler listesinin birinci sırasında 342 milyar dolar ile Elon Musk yer aldı. Elon Musk, listede “elektrikli otomobil üreticisi Tesla, roket üreticisi SpaceX ve yapay zeka girişimi xAI'nin de aralarında bulunduğu yedi şirketin kurucu ortağıydı” ifadeleriyle yer aldı.

Kaynak

Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos arasında 1 milyar dolar fark var.

Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos arasında 1 milyar dolar fark var.

Parasına para katan isimlerden Mark Zuckerberg listenin ikinci sırasında yer alırken üçüncü sıraya Jeff Bezos oturdu. Zuckerberg’in 216 milyar dolarlık serveti bulunurken “19 yaşındaki Mark Zuckerberg, 2004 yılında öğrencilerin sınıf arkadaşlarının fotoğraflarıyla isimlerini eşleştirmesi için Facebook'u kurdu” ifadesi kullanıldı. 

E-ticaret devi Amazon'u 1994 yılında Seattle'daki garajında kuran Jeff Bezos’un serveti ise 215 milyar dolar.

Dördüncü sırada Oracle'ın başkanı, beşinci sırada LVMH imparatorluğunun yöneticisi...

Dördüncü sırada Oracle'ın başkanı, beşinci sırada LVMH imparatorluğunun yöneticisi...

  • Yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğu yazılım devi Oracle'ın başkanı, baş teknoloji sorumlusu ve kurucu ortağı Larry Ellison 192 milyar dolar servetiyle dördüncü sırada.

  • Beşinci sırada ise Louis Vuitton ve Sephora'nın da aralarında bulunduğu 75 moda ve kozmetik markasından oluşan LVMH imparatorluğunu yöneten Bernard Arnault ve Arnault ailesi 178 milyar dolarlık servetle bulunuyor. 

Listenin geri kalanı şöyle 👇

6. Warren Buffet / 154 milyar dolar.

6. Warren Buffet / 154 milyar dolar.

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı Warren Buffett 154 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada.

7. Larry Page: 144 milyar dolar

'2019 yılında Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in CEO'luğundan istifa etti ancak yönetim kurulu üyesi ve kontrol sahibi hissedar olarak kalmaya devam ediyor.'

8. Sergey Brin: 138 milyar dolar

“Aralık 2019'da Google'ın ana şirketi olan Alphabet'teki başkanlık görevinden istifa etti ancak yönetim kurulu üyesi ve kontrol sahibi hissedar olarak kalmaya devam ediyor.”

9. Amancio Ortega: 124 milyar dolar

“İspanyol Amancio Ortega, dünyanın en zengin giyim perakendecilerinden biri.”

10. Steve Ballmer: 118 milyar dolar

'Steve Ballmer, Microsoft'un 2000'den 2014'e kadar şirketini yöneten önemli eski CEO'sudur.'

11. Rob Walton: 110 milyar dolar

“Rob Walton, Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un en büyük oğludur.”

12. Jim Walton: 109 milyar dolar

'Jim Walton, Walmart kurucusu Sam Walton'ın (ö. 1992) en küçük oğludur.'

13. Bill Gates: 108 milyar dolar

“Bill Gates, servetini yazılım firması Microsoft'tan, atık bertaraf firması Republic Services ve traktör üreticisi Deere & Co.'nun da aralarında bulunduğu düzinelerce varlığa dağıttı.”

14. Michael Bloomberg: 105 milyar dolar

“1981 yılında finansal bilgi ve medya şirketi Bloomberg'i kurdu.”

15. Alice Walton: 101 milyar dolar

'Alice Walton, Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızıdır.'

Listede Türkiye'den 32 milyarder de yer aldı. Peki o isimler kimler?

Listede Türkiye'den 32 milyarder de yer aldı. Peki o isimler kimler?

Forbes listesinde Türkiye'nin milyarderlerinin güncel servetleri ve haklarındaki açıklamalar şöyle yer aldı 👇 

1. Murat Ülker: 5.5 milyar dolar

'Murat Ülker, geniş yelpazede gıda ürünleri ve alkolsüz içecekler üreten Yıldız Holding'in yüzde 63'üne sahip.'

2. Şaban Cemil Kazancı: 4.3 milyar dolar 

“Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Kazancı Holding'in en büyük hissedarı Şaban Cemil Kazancı'dır.”

3. İpek Kıraç: 3.2 milyar dolar

“İnan ve Suna Kıraç'ın evlatlık kızı olan İpek Kıraç, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Koç Holding'in varisi.”

4. Semahat Sevim Arsel: 3.1 milyar dolar.

“Semahat Sevim Arsel, Koç ailesinin servetinin varisi. Ailenin en yaşlı üyesi ve ana holding şirketinin en büyük hissedarı.”

5. Erman Ilıcak: 3.1 milyar dolar

“Erman Ilıcak'ın 1993 yılında kurduğu Rönesans Holding, 28 ülkede inşaat müteahhidi ve gayrimenkul geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor.”

6. Mustafa Rahmi Koç: 2.8 milyar dolar

“Mustafa Rahmi Koç, ana faaliyet alanları enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve finans olan Koç Holding'in onursal başkanıdır.”

7. Ferit Faik Şahenk: 2.8 milyar dolar

“Ferit Şahenk'in CEO'su olduğu Doğuş Holding, turizmden gayrimenkule, medyadan finansal hizmetlere, inşaattan otomotive kadar uzanan sektörleri kapsıyor.”

8. Filiz Şahenk: 2.6 milyar dolar 

“Türkiye'nin en zengin kadını olan Filiz Şahenk, aile holdingi Doğuş Holding'in moda ve turizm ayağını yönetiyor.”

9. Feridun Geçgel: 2.5 milyar dolar

“Türkiye'nin en büyük trafo ve şalt ürünleri üreticisi Astor Enerji'nin başkanlığını Feridun Geçgel yürütüyor.”

10. Mehmet Sinan ve Tara Ailesi: 2.5 milyar dolar

“Mehmet Sinan Tara, Türkiye'nin en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden biri olan ENKA'nın başkanıdır. Şirket, 1957 yılında babası Şarkı Tara tarafından kurulmuştur.”

11. Hamdi Ulukaya: 2.3 milyar dolar

“Yoğurt kralı olarak bilinen Hamdi Ulukaya, Amerika'nın en popüler Yunan yoğurt markası Chobani'nin kurucusudur.”

12. İbrahim Erdemoğlu: 2.1 milyar dolar

“İbrahim Erdemoğlu ve kardeşi Ali Erdemoğlu, halıda kullanılan malzemelerin önde gelen üreticilerinden SASA Polyester'in yüzde 75'inden fazlasına sahipler.”

13. Ali Metin Kazancı: 2 milyar dolar

“Ali Metin Kazancı, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır.”

14. Mustafa Küçük: 2 milyar dolar

“Hazır giyim ve ev eşyaları üreticisi ve perakendecisi LC Waikiki'nin en büyük hissedarı Mustafa Küçük'tür.”

15. Sezai Bacaksız: 1.9 milyar dolar

'Sezai Bacaksız ve milyarder ortağı Nihat Özdemir, Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştılar ve 1976 yılında Limak İnşaat'ı kurdular.'

16. Şefik Yılmaz Dizdar: 1.9 milyar dolar

“Şefik Yılmaz Dizdar, hazır giyim ve ev eşyaları üreticisi ve perakendecisi olan LC Waikiki'nin ortağıdır.”

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17. Nihat Özdemir: 1.9 milyar dolar

17. Nihat Özdemir: 1.9 milyar dolar

18. Selçuk Bayraktar: 1.8 milyar dolar

“Selçuk Bayraktar, Türk insansız askeri drone üreticisi Baykar'ın %52,5'ine sahiptir. Yönetim kuruluna başkanlık eder ve baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapar.”

19. Ali Erdemoğlu: 1.8 milyar dolar

“Ali Erdemoğlu ve kardeşi İbrahim Erdemoğlu, halıda kullanılan malzemelerin önde gelen üreticilerinden SASA Polyester'in yüzde 75'inden fazlasına sahipler.”

20. Hamdi Akın : 1.7 milyar dolar

“Hamdi Akın, enerji, gayrimenkul geliştirme ve altyapı alanlarında yatırımları bulunan Akfen Holding'in kurucusudur.”

21. Haluk Bayraktar: 1.6 milyar dolar

“Haluk Bayraktar, Türk insansız askeri drone üreticisi Baykar'ın %47,5'ine sahip. Kardeşi Selçuk ile birlikte şirketin ortak sahibi ve CEO'su olarak görev yapıyor.”

22. Ahmet Çalık: 1.5 milyar dolar

“Ahmet Çalık, servetini denimden, Diesel, Levi's, Gap ve diğer Batılı markalara satarak kazanmış olsa da, tekstil artık ikincil öneme sahip.”

23. Deniz Şahenk: 1.5 milyar dolar

“Deniz Şahenk, 2001 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Doğuş Holding kurucusu Ayhan Şahenk'in eşidir. Şirkette aktif bir görevi yoktur.”

24. Mehmet Aydınlar: 1.4 milyar dolar

“Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye'nin en büyük özel hastaneler zinciri olan Acıbadem Sağlık Grubu'nun kurucusu ve lideridir.”

25. Türker Kazım: 1.4 milyar dolar

“Kazım Türker, inşaat, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Türkerler Holding'in kurucusudur.”

26. Bülent Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar

“Bülent Eczacıbaşı ve kardeşi Faruk, Türkiye'de 25, yurt dışında ise 16 üretim tesisi bulunan bir holdingin ortaklarıdır.”

27. Aydın Doğan: 1.2 milyar dolar

Aydın Doğan, petrol dağıtım, elektrik üretimi, gayrimenkul, turizm ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren halka açık bir şirket olan Doğan Holding'in yüzde 29'una sahip.”

28. Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar

'Mustafa Latif Topbaş, Türkiye'nin en büyük indirim mağazaları zinciri olan BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır. Şirketin hisselerinin yaklaşık %15'ine sahiptir.”

29. Hüsnü Özyeğin: 1.15 milyar dolar

“Hüsnü Özyeğin'in sahibi olduğu Fiba Holding, finansal hizmetler alanındaki yatırımlarından oluşurken, finans dışı faaliyetleri ise Fina Holding çatısı altında yer alıyor.”

30. Faruk Eczacıbaşı: 1.1 miyar dolar

“Faruk Eczacıbaşı ve kardeşi Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'de 25, yurt dışında ise 16 üretim tesisi bulunan bir holdingin ortaklarıdır.”

31. Ahmet Topbaş: 1.1 milyar dolar

“Ahmet Afif Topbaş, servetini Türkiye'nin en büyük indirimli süpermarket zinciri BİM Birleşik Mağazalar'dan alıyor.”

32. Murat Vargı: 1.1 milyar dolar

“Türkiye'nin en büyük mobil servis sağlayıcısının kurucu ortağı olan Murat Vargı, gayrimenkul ve otelcilik, girişim şirketleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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