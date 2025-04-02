Forbes 2025’in Milyarderlerini Açıkladı: Listede Türkiye'den 32 İsim Var
Forbes 2025’in Milyarderlerini Açıkladı: Listede Türkiye'den 32 İsim Var
1987 yılından bu yana dünyanın zenginleri listesinin paylaşan Forbes, 2025’in milyarderlerini açıkladı. Milyarder sayısının arttığına dikkat çeken Forbes, listede bir önceki yıla göre 247 isim eklendiğini belirtti. 902 milyarder ile ABD’nin zirvede olduğu vurgulanan açıklamada Çin ikinci sırada, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı. Milyarderler listesinde Türkiye'den 32 isim bulunuyor. İşte detaylar...
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Listenin ilk sırasında şaşırtmayan isim: Elon Musk!
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Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos arasında 1 milyar dolar fark var.
Dördüncü sırada Oracle'ın başkanı, beşinci sırada LVMH imparatorluğunun yöneticisi...
6. Warren Buffet / 154 milyar dolar.
Listede Türkiye'den 32 milyarder de yer aldı. Peki o isimler kimler?
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17. Nihat Özdemir: 1.9 milyar dolar
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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