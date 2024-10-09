Forbes Milyarderler Listesini Güncelledi! Servetlerine Servet Kattılar: 2024'te Türkiye'nin En Zengin 27 İsmi
Forbes Milyarderler Listesini Güncelledi! Servetlerine Servet Kattılar: 2024'te Türkiye'nin En Zengin 27 İsmi
Forbes dergisi, 2024’ün en zengin insanları listesinin güncel halini paylaştı. Türkiye’den 27 kişi dolar milyarderi olarak listede yer aldı.
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Forbes, her sene yayınladığı milyarderler listesinin güncel halini paylaştı. Raporda “On haneli servetin rekor kırdığı yıl, milyarder sınıfını her zamankinden daha büyük ve daha zengin hale getirdi” ifadeleri yer aldı.
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Listenin ilk sırasında 813 milyardere ev sahipliği yapan ABD yer aldı. ABD’yi Çin takip ederken üçüncü sırada Hindistan yer aldı.
Türkiye’den ise 27 isim milyarderler listesine girdi. İlk sırada 5.1 milyar dolar servetiyle Murat Ülker yer aldı.
Şaban Cemil Kazancı, 3.5 milyar dolar servetle Türkiye’nin en zengin ikinci kişisi oldu. Üçüncü sırada ise 3.1 milyar dolar servetle İpek Kıraç yer aldı.
İşte listede yer alan diğer isimler:
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4. Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)
5. İbrahim Erdemoğlu (2.8 milyar dolar)
6. Erman Ilıcak (2.7 milyar dolar)
7. Mustafa Rahmi Koç (2.6 milyar dolar)
8. Ali Erdemoğlu (2.5 milyar dolar)
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9. Ferit Şahenk (2.2 milyar dolar)
10. Hamdi Ulukaya (2.3 milyar dolar)
11. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)
12. Mustafa Küçük (2 milyar dolar)
13. Sezai Bacaksız (1.9 milyar dolar)
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14. Şefik Yılmaz Dizdar (1.9 milyar dolar)
15. Nihat Özdemir (1.9 milyar dolar)
16. Mehmet Sinan Tara ve Tara Ailesi (1.9 milyar dolar)
17. Ali Metin Kazancı (1.6 milyar dolar)
18. Ahmet Çalık (1.5 milyar dolar)
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19. Bülent Eczacıbaşı (1.5 milyar dolar)
20. Hamdi Akın (1.4 milyar dolar)
21. Faruk Eczacıbaşı (1.3 milyar dolar)
22. Mehmet Aydınlar (1.2 milyar dolar)
23. Selçuk Bayraktar (1.2 milyar dolar)
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24. Aydın Doğan (1.2 milyar dolar)
25. Deniz Şahenk (1.2 milyar dolar)
26. Haluk Bayraktar (1.1 milyar dolar)
27. Murat Vargı (1 milyar dolar)
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