Altı Ayda 24 Milyar Dolar Kaybeden Louis Vuitton CEO'su Borsa İstanbul’dan Ağzı Yananlarla “Kaderdaş" Oldu
Altı Ayda 24 Milyar Dolar Kaybeden Louis Vuitton CEO'su Borsa İstanbul’dan Ağzı Yananlarla “Kaderdaş" Oldu
Dünyanın en önde gelen lüks markası Fransız Louis Vuitton Moët Henness (LVMH) CEO'su Bernard Arnault altı ay önce 231 milyon dolarlık servetiyle ‘dünyanın en zengini’ unvanını almıştı. Ancak Arnault’un serveti sadece 6 ayda 24 milyar dolar eridi. Türk kullanıcılar ise bu haber karşısında 'Borsa İstanbul'a mı girmiş?' yorumları yaptı.
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Fransız lüks giyim markası LVMH’in kurucusu ve CEO’su Bernard Arnault, 231 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisiydi.
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Ancak Arnault’un serveti altı ayda tam 24 milyar dolar eridi. Bu kayıp onu ‘en zengin kişi’ listesinde üçüncü sıraya taşıdı.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre serveti 201 milyar dolara gerileyen Arnault, Milyarderler Endeksi listesinde bulunan 500 kişi arasında en büyük kayıp yaşayan kişi oldu.
LVMH hisseleri mart ayında zayıf talep nedeniyle yüzde 24 gerilemişti.
Dünyanın en zengin kişisinin servetinin yanı sıra kaybettiği para da akıl sınırlarımızı zorladı tabii. Türk kullanıcılardan ise bu kayba karşı yorum gecikmedi. Kullanıcılar "Borsa İstanbul'a mı girmiş?" sorusuyla durumu tiye aldı.
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