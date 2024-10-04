Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Altı Ayda 24 Milyar Dolar Kaybeden Louis Vuitton CEO'su Borsa İstanbul’dan Ağzı Yananlarla “Kaderdaş" Oldu

Altı Ayda 24 Milyar Dolar Kaybeden Louis Vuitton CEO'su Borsa İstanbul’dan Ağzı Yananlarla “Kaderdaş" Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 19:21

Dünyanın en önde gelen lüks markası Fransız Louis Vuitton Moët Henness (LVMH) CEO'su Bernard Arnault altı ay önce 231 milyon dolarlık servetiyle ‘dünyanın en zengini’ unvanını almıştı. Ancak Arnault’un serveti sadece 6 ayda 24 milyar dolar eridi. Türk kullanıcılar ise bu haber karşısında 'Borsa İstanbul'a mı girmiş?' yorumları yaptı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fransız lüks giyim markası LVMH’in kurucusu ve CEO’su Bernard Arnault, 231 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisiydi.

Fransız lüks giyim markası LVMH’in kurucusu ve CEO’su Bernard Arnault, 231 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisiydi.

Ancak Arnault’un serveti altı ayda tam 24 milyar dolar eridi. Bu kayıp onu ‘en zengin kişi’ listesinde üçüncü sıraya taşıdı.

Ancak Arnault’un serveti altı ayda tam 24 milyar dolar eridi. Bu kayıp onu ‘en zengin kişi’ listesinde üçüncü sıraya taşıdı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre serveti 201 milyar dolara gerileyen Arnault, Milyarderler Endeksi listesinde bulunan 500 kişi arasında en büyük kayıp yaşayan kişi oldu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre serveti 201 milyar dolara gerileyen Arnault, Milyarderler Endeksi listesinde bulunan 500 kişi arasında en büyük kayıp yaşayan kişi oldu.

Kaynak

LVMH hisseleri mart ayında zayıf talep nedeniyle yüzde 24 gerilemişti.

LVMH hisseleri mart ayında zayıf talep nedeniyle yüzde 24 gerilemişti.

LVMH, Fransa başta olmak üzere 81 ülkede mağazası bulunuyor. Şirketin geliri 2021 yılı itibarıyla 64.2 milyar euro oldu. LVMH çatısı altında 60 şirket bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, Dior, Fenty, De Beers, Fred, Chaumet,Loewe, Celine, Kenzo, Givenchy, Berluti, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs olarak sıralanıyor.

Dünyanın en zengin kişisinin servetinin yanı sıra kaybettiği para da akıl sınırlarımızı zorladı tabii. Türk kullanıcılardan ise bu kayba karşı yorum gecikmedi. Kullanıcılar "Borsa İstanbul'a mı girmiş?" sorusuyla durumu tiye aldı.

Dünyanın en zengin kişisinin servetinin yanı sıra kaybettiği para da akıl sınırlarımızı zorladı tabii. Türk kullanıcılardan ise bu kayba karşı yorum gecikmedi. Kullanıcılar "Borsa İstanbul'a mı girmiş?" sorusuyla durumu tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın