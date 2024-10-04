Altı Ayda 24 Milyar Dolar Kaybeden Louis Vuitton CEO'su Borsa İstanbul’dan Ağzı Yananlarla “Kaderdaş" Oldu

Dünyanın en önde gelen lüks markası Fransız Louis Vuitton Moët Henness (LVMH) CEO'su Bernard Arnault altı ay önce 231 milyon dolarlık servetiyle ‘dünyanın en zengini’ unvanını almıştı. Ancak Arnault’un serveti sadece 6 ayda 24 milyar dolar eridi. Türk kullanıcılar ise bu haber karşısında 'Borsa İstanbul'a mı girmiş?' yorumları yaptı.

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