Güvenilir Bankacıdan Acil Satılık Ev! Morgan Stanley'in Eski CEO'su Evini 29 Milyon Dolardan Satışa Çıkardı
Güvenilir Bankacıdan Acil Satılık Ev! Morgan Stanley'in Eski CEO'su Evini 29 Milyon Dolardan Satışa Çıkardı
Dünyanın önde gelen bankalarından Morgan Stanley’in eski CEO’u John Mack, Virjin Adaları’ndaki ultra lüks malikanesini 29.5 milyon dolardan (yaklaşık 1 milyar TL) satışa çıkardı.
Kaynak: New York Post
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Kiralık veya satılık daire arayışında olanlar ilan sitelerinde muhakkak “Öğretmenden/bankacıdan satılık ev”, “Memura kiralanacak daire” gibi anlam vermesi güç başlıklı ilanlarla karşılaşmıştır.
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Bu haberimiz tam da ‘memurdan/eli yüzü düzgün/işinde gücünde kişiden satılık ev’ arayanlar için…
Bu kez evini satılığa çıkaran dünyanın önde gelen bankalarından ABD merkezli Morgan Stanley’in eski CEO’su John Mack. Ev dedik, pardon…
Karşınızda 18 milyon dolara içi yenilenmiş, 29.5 milyon dolardan satışa çıkarılan ‘malikane’… Türk Lirası’na çevirmek biraz zor olacak ama bu ev yaklaşık 1 milyar TL’den satışa konuldu…
John Mack ve Christy Mack, çocuklarıyla birlikte 2015 yılında bu eve taşındı. 6 bin metrekarelik bir alana kurulu olan evde altı yatak odası, havuzu bulunan ve kendine ait plajı bulunuyor.
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New York Post'ta yer alan habere göre evin tasarımını beğenmeyen Mack çifti, samimi aile ortamından partilere kadar evin her şeye uygun olması için baştan yarattı.
İçini 18 milyon dolara yenileyen aile 29.5 milyon dolardan satmak istemeleriyle ilgili ise “Kimseyi kazıklamaya çalışmıyoruz. Bence çok adil fiyat” dedi.
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