Konfor Alanından Çıkan Genç İsyan Etti: “Kim Konfor Alanından Çık Dediyse Allah Onu Kahretsin”

Yeni deneyimler yaşamak, rutin hayattan kurtulmak isteyenlere sıklıkla 'Konfor alanından çık' tavsiyesi veriliyor... Özellikle son yıllarda popülerleşen bu cümle üzerine bir genç, durumu tiye alarak isyan etti. TikTok'ta 'orhanazor' isimki kullanıcı konfor alanından çıktığı için pişman olduğunu söyledi, bu tavsiyeleri verenlere açtı ağzını yumdu gözünü: 'Bu lafı çıkaranın ipiyle kuyuya inilmez. Sen benim hayatımı yaktın. Kim konfor alanından çık dediysen Allah onu kahretsin!”

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