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Konfor Alanından Çıkan Genç İsyan Etti: “Kim Konfor Alanından Çık Dediyse Allah Onu Kahretsin”

Konfor Alanından Çıkan Genç İsyan Etti: “Kim Konfor Alanından Çık Dediyse Allah Onu Kahretsin”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 12:22

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Yeni deneyimler yaşamak, rutin hayattan kurtulmak isteyenlere sıklıkla 'Konfor alanından çık' tavsiyesi veriliyor... Özellikle son yıllarda popülerleşen bu cümle üzerine bir genç, durumu tiye alarak isyan etti. TikTok'ta 'orhanazor' isimki kullanıcı konfor alanından çıktığı için pişman olduğunu söyledi, bu tavsiyeleri verenlere açtı ağzını yumdu gözünü: 'Bu lafı çıkaranın ipiyle kuyuya inilmez. Sen benim hayatımı yaktın. Kim konfor alanından çık dediysen Allah onu kahretsin!”

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Son yıllarda “Konfor alanı” kelimesi popüler hale geldi. Kişi risk almayarak güvenli, rahat ettiği ve alışkın olduğu sınırlarda yaşamaya bağlı kalıyor. Buna da ‘konfor alanı’ deniliyor.

Son yıllarda “Konfor alanı” kelimesi popüler hale geldi. Kişi risk almayarak güvenli, rahat ettiği ve alışkın olduğu sınırlarda yaşamaya bağlı kalıyor. Buna da ‘konfor alanı’ deniliyor.

Kişisel gelişim uzmanları ve psikologlar da konfor alanını terk ederek kişinin yeni deneyimler yaşamasını sıklıkla öneriyor.

Kişisel gelişim uzmanları ve psikologlar da konfor alanını terk ederek kişinin yeni deneyimler yaşamasını sıklıkla öneriyor.

TikTok’ta ‘orhanazor’ isimli kullanıcı “Kim bizi konfor alanınızdan çık diye manipüle etti” başlığıyla yayınladığı videolarla durumu tiye alıp isyan etti.

TikTok’ta ‘orhanazor’ isimli kullanıcı “Kim bizi konfor alanınızdan çık diye manipüle etti” başlığıyla yayınladığı videolarla durumu tiye alıp isyan etti.

Konfor alanından çıkıp ‘konforsuz’ olduğunu söyleyen genç bu tavsiyeleri verenleri de Allah’a havale etti…

Konfor alanından çıkıp ‘konforsuz’ olduğunu söyleyen genç bu tavsiyeleri verenleri de Allah’a havale etti…

İşte o isyan👇🏻

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Videoya yorumlar ise gecikmedi. Kimi kullanıcılar isyana hak verdi kimisi deneyimlerini paylaştı👇🏻

Videoya yorumlar ise gecikmedi. Kimi kullanıcılar isyana hak verdi kimisi deneyimlerini paylaştı👇🏻

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