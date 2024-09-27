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TikTok Fenomeni Karagül Babasına "Sizde Kardeş Öldürmek Meşhur" Deyince Takipçileri Müge Anlı Çağrısı Yaptı

TikTok Fenomeni Karagül Babasına "Sizde Kardeş Öldürmek Meşhur" Deyince Takipçileri Müge Anlı Çağrısı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 23:31

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TikTok’un en bilindik isimlerinden birisi de Karagül kullanıcı adıyla tanınan Merve Ceran. Çocuğu yaralandıktan hemen sonra yayın açan Karagül’ün çocukları tepkilerin ardından devlet korumasına alınmıştı. TikTok’ta neredeyse 7/24 canlı yayın yapan ve her yayını binlerce kişi tarafından izlenen Karagül bu kez öfkesine hakim olamadı. Ailesine karşı adeta sinir krizi geçiren Merve Ceran’ın babasına “Sizde kardeş öldürmek meşhurdur” sözleri dikkat çekti. Kullanıcılar Ceran’ın Müge Anlı’ya çıkması gerektiğini söyledi ve emniyeti etiketledi. 

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Karagül isimli TikTok fenomeni Merve Ceran’ı eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur.

Karagül isimli TikTok fenomeni Merve Ceran’ı eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur.

Neredeyse 7/24 canlı yayın açıp hayatının her saniyesini takipçileriyle paylaşan Karagül, geçen aylarda çocuğu yaralanıp kanlar içinde kalırken yayına devam etmesiyle büyük tepki çekmişti.

Söz konusu anlar üzerine Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ceran’ın 3 çocuğunu devlet korumasına almış; Ceran ise tutuklanmıştı.

Söz konusu anlar üzerine Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ceran’ın 3 çocuğunu devlet korumasına almış; Ceran ise tutuklanmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karagül, soluğu yine TikTok’ta almıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karagül, soluğu yine TikTok’ta almıştı.

Eski eşinin çocuklarını göstermediğini ve çocuklarını almak istediğini sık sık dile getiren Karagül, bu kez son yayınıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Eski eşinin çocuklarını göstermediğini ve çocuklarını almak istediğini sık sık dile getiren Karagül, bu kez son yayınıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Açtığı her yayın binlerce kişi tarafından izlenen Karagül, ailesiyle tartışma yaşarken ekran karşısında adeta sinir krizi geçirdi.

Açtığı her yayın binlerce kişi tarafından izlenen Karagül, ailesiyle tartışma yaşarken ekran karşısında adeta sinir krizi geçirdi.
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Babasının eve sarhoş bir arkadaşını getirmesine öfkelenen Karagül, annesinin sarhoş kişiyle çocukları hakkında konuşması üzerine sinirlerine hakim olamadı.

Babasının eve sarhoş bir arkadaşını getirmesine öfkelenen Karagül, annesinin sarhoş kişiyle çocukları hakkında konuşması üzerine sinirlerine hakim olamadı.

Annesine saldırdığı ileri sürülen Karagül, babasının “Hangi kitapta anneyi dövmek yazıyor?” tepkisine ağızları açık bırakan yanıt verdi. Babasına “Sizde kardeş öldürmek meşhurdur” diyen Karagül’ün takipçileri bu anları kayda aldı.

Annesine saldırdığı ileri sürülen Karagül, babasının “Hangi kitapta anneyi dövmek yazıyor?” tepkisine ağızları açık bırakan yanıt verdi. Babasına “Sizde kardeş öldürmek meşhurdur” diyen Karagül’ün takipçileri bu anları kayda aldı.

Söz konusu anlar Vip Magazin sayfası tarafından paylaşılırken kullanıcılar o paylaşıma Emniyet Genel Müdürlüğü etiketledi, Karagül’e ise Müge Anlı’ya katılması konusunda çağrıda bulundu.

İşte o video:

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Videoya gelen yorumlar👇🏻

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