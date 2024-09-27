TikTok Fenomeni Karagül Babasına "Sizde Kardeş Öldürmek Meşhur" Deyince Takipçileri Müge Anlı Çağrısı Yaptı

TikTok’un en bilindik isimlerinden birisi de Karagül kullanıcı adıyla tanınan Merve Ceran. Çocuğu yaralandıktan hemen sonra yayın açan Karagül’ün çocukları tepkilerin ardından devlet korumasına alınmıştı. TikTok’ta neredeyse 7/24 canlı yayın yapan ve her yayını binlerce kişi tarafından izlenen Karagül bu kez öfkesine hakim olamadı. Ailesine karşı adeta sinir krizi geçiren Merve Ceran’ın babasına “Sizde kardeş öldürmek meşhurdur” sözleri dikkat çekti. Kullanıcılar Ceran’ın Müge Anlı’ya çıkması gerektiğini söyledi ve emniyeti etiketledi.

Kaynak