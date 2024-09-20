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Sosyal Deney Yaptığını Söyleyen Ünlü YouTuber Zayıfladığına İnananlara "Aptal" Dedi

Sosyal Deney Yaptığını Söyleyen Ünlü YouTuber Zayıfladığına İnananlara "Aptal" Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 00:10

YouTube ve TikTok kullanıcısı Nikocado Avocado, son paylaşımlarıyla internette büyük bir karışıklığa yol açtı. Yemek yeme videolarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan Nikocado, 2 yıl boyunca geçmişte kiloluyken çektiği videoları paylaştığını ve bu süre zarfında zayıfladığını söyledi.

Ancak ünlü fenomen son paylaştığı videoyla yine kafaları karıştırdı. Nikocado, orjinal kilosunda olduğunu iddia ederek zayıfladığına inananlara 'Aptal' dedi.

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YouTube'da Nikocado Avocado ismiyle tanınan Nicholas Perry, kamera karşısında 'çok fazla' yemek yiyerek 8.6 milyon kullanıcıya ve yaklaşık 1 milyar izlenmeye ulaştı.

YouTube'da Nikocado Avocado ismiyle tanınan Nicholas Perry, kamera karşısında 'çok fazla' yemek yiyerek 8.6 milyon kullanıcıya ve yaklaşık 1 milyar izlenmeye ulaştı.

32 yaşındaki ünlü fenomen 2016'dan bu yana 'mukbang' videoları çekmeye başladı ve bu akımı başlatan isim oldu. Kötü beslenmesi nedeniyle Nicholas Peryy, zaman zaman sağlık sorunları yaşadı.

32 yaşındaki ünlü fenomen 2016'dan bu yana 'mukbang' videoları çekmeye başladı ve bu akımı başlatan isim oldu. Kötü beslenmesi nedeniyle Nicholas Peryy, zaman zaman sağlık sorunları yaşadı.

Bu ayın başlarında sosyal medya hesaplarından video paylaşan YouTuber, son iki yılda gizlice 153 kilo verdiğini söyledi.

Bu ayın başlarında sosyal medya hesaplarından video paylaşan YouTuber, son iki yılda gizlice 153 kilo verdiğini söyledi.

Tüm yemek videolarını önceden kaydettiğini ve 2 yıldır arşiv paylaşımı yaptığını söyleyen Nikocado Avocado, ağızları açık bıraktı.

Ünlü fenomen amacının 'en büyük sosyal deney' yapmak olduğunu ve bu süreçte takipçilerini gözlemlediğini söylemişti.

Ünlü fenomen amacının 'en büyük sosyal deney' yapmak olduğunu ve bu süreçte takipçilerini gözlemlediğini söylemişti.

Ancak Nikocado, yayınladığı yeni videoyla bir kez daha kafaları karıştırdı. Kilolu haliyle çekilmiş bir video paylaşan Nikocado, sosyal deney yaptığına ve zayıfladığına inanları 'aptal' olarak nitelendirdi. Nikocado, aslında zayıflamadığını ve orjinal kilosunda olduğunu iddia etti.

Ancak Nikocado, yayınladığı yeni videoyla bir kez daha kafaları karıştırdı. Kilolu haliyle çekilmiş bir video paylaşan Nikocado, sosyal deney yaptığına ve zayıfladığına inanları 'aptal' olarak nitelendirdi. Nikocado, aslında zayıflamadığını ve orjinal kilosunda olduğunu iddia etti.
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TikTok ve Instagram'da gündem olan bu konunun ardından fenomenin takipçileri neye uğradığını şaşırdı. Ünlü fenomenin önümüzdeki günlerde yapacağı paylaşımlar merak ediliyor.

TikTok ve Instagram'da gündem olan bu konunun ardından fenomenin takipçileri neye uğradığını şaşırdı. Ünlü fenomenin önümüzdeki günlerde yapacağı paylaşımlar merak ediliyor.

Söz konusu video şöyle:

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