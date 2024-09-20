Sosyal Deney Yaptığını Söyleyen Ünlü YouTuber Zayıfladığına İnananlara "Aptal" Dedi

YouTube ve TikTok kullanıcısı Nikocado Avocado, son paylaşımlarıyla internette büyük bir karışıklığa yol açtı. Yemek yeme videolarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan Nikocado, 2 yıl boyunca geçmişte kiloluyken çektiği videoları paylaştığını ve bu süre zarfında zayıfladığını söyledi.

Ancak ünlü fenomen son paylaştığı videoyla yine kafaları karıştırdı. Nikocado, orjinal kilosunda olduğunu iddia ederek zayıfladığına inananlara 'Aptal' dedi.