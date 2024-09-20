Bursa'da Osmanlı Mirası: Dünyanın İlk Leylek Hastanesi "Gurabahane-i Laklakan"
Bursa'da Osmanlı Mirası: Dünyanın İlk Leylek Hastanesi "Gurabahane-i Laklakan"
Osmanlı Devleti’nin hayvanlara duyduğu sevginin en büyük kanıtlarından biri: Gurabahane-i Laklakan! 19. yüzyılda, özellikle göçmen leyleklerin bakım ve tedavisi için Bursa'da açılan bu eşsiz hayvan hastanesi, sadece Osmanlı’da değil dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Peki, Osmanlılar neden leylekler için böyle bir kurum kurdu? Ve bu hastane bugün hala nasıl hizmet veriyor? İşte hayvanseverliğin tarihine dair merak edeceğiniz tüm detaylar!
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Osmanlı İmparatorluğu, hayvan haklarına verdiği önemle bilinen bir medeniyet olarak dikkat çekiyor.
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Gurabahane-i Laklakan, bu sevginin en güzel örneklerinden biri.
Kuşlara şefkatle yaklaşan bir medeniyetti.
Osmanlı’da kuş azat etme geleneği
Ahmet Haşim’in bahsettiği merhamet yuvası
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Günümüzde bu tarihi kurum Osmangazi Belediyesi’nin desteği ile Irgandı Köprüsü yakınlarında hizmet vermeye devam ediyor.
Osmanlı’nın insan ve hayvan sevgisini anlatan bu eşsiz miras, hayvan hakları konusunda tarihe derin bir mesaj bırakıyor: "Merhamet her canlı için gereklidir."
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