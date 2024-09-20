Bursa'da Osmanlı Mirası: Dünyanın İlk Leylek Hastanesi "Gurabahane-i Laklakan"

Osmanlı Devleti’nin hayvanlara duyduğu sevginin en büyük kanıtlarından biri: Gurabahane-i Laklakan! 19. yüzyılda, özellikle göçmen leyleklerin bakım ve tedavisi için Bursa'da açılan bu eşsiz hayvan hastanesi, sadece Osmanlı’da değil dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Peki, Osmanlılar neden leylekler için böyle bir kurum kurdu? Ve bu hastane bugün hala nasıl hizmet veriyor? İşte hayvanseverliğin tarihine dair merak edeceğiniz tüm detaylar!