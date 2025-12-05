onedio
Kıskanmak'ta Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın Sahnesinin Kamera Arkası Güldürdü

Kıskanmak’ta Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın Sahnesinin Kamera Arkası Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2025 - 14:55

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW’da yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde sarsıntı yaşasa da şimdilerde iyi sonuçlar alan dizi merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Dizinin kamera arkası görüntüleri YouTube hesaplarından ara ara paylaşılıyor.

Dizinin kamera arkası görüntüleri YouTube hesaplarından ara ara paylaşılıyor.

Setin eğlenceli anları izleyicilere tebessüm ettiriyor. Bu hafta yayınlanacak bölümde kadroya Bülent İnal da dahil olacak. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
