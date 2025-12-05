Kıskanmak’ta Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın Sahnesinin Kamera Arkası Güldürdü
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW’da yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde sarsıntı yaşasa da şimdilerde iyi sonuçlar alan dizi merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim!
İşte o anlar 👇
Dizinin kamera arkası görüntüleri YouTube hesaplarından ara ara paylaşılıyor.
