Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi İlk Bölümüyle Seyirciden Övgüleri Topladı!

Show TV’de yeni başlayan Rüya Gibi dizisi ilk bölümüyle seyirciyi etkilemeyi başardı. Salı akşamı yayınlanan dizide başrolleri Seda Bakan ve Uğur Güneş paylaşıyor. İlk tanıtımları ve reklamları yapıldığında, sezona diğer dizilere kıyasla geç başladığı için izleyiciler tutmayacağını düşünmüştü. Ancak öyle olmadı ve ilk bölüm yankı uyandırmayı başardı. Gelin X kullanıcıları neler demiş birlikte görelim!