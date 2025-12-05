onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi İlk Bölümüyle Seyirciden Övgüleri Topladı!

Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi İlk Bölümüyle Seyirciden Övgüleri Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2025 - 13:29

Show TV’de yeni başlayan Rüya Gibi dizisi ilk bölümüyle seyirciyi etkilemeyi başardı. Salı akşamı yayınlanan dizide başrolleri Seda Bakan ve Uğur Güneş paylaşıyor. İlk tanıtımları ve reklamları yapıldığında, sezona diğer dizilere kıyasla geç başladığı için izleyiciler tutmayacağını düşünmüştü. Ancak öyle olmadı ve ilk bölüm yankı uyandırmayı başardı. Gelin X kullanıcıları neler demiş birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın