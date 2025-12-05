Aşiret Dizisi Tahtı Ele Geçirdi: 4 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Aşiret ve töre temalı dizilerin reytinglerde epey karşılık gördüğü bir gerçek. Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolündeki Halef dizisi de her hafta birinci olmayı başarıyor.

Öte yandan Show TV’de izleyiciyle buluşan Veliaht dizisi ekranlardaydı. Yeni sezon dizisi olan Veliaht Halef gibi bir çıkış yakalayamadı ancak o da AB’de 2. olmayı başardı.

Total sıralamaya dönecek olursak Esra Erol 2. sırada, Müge Anlı da 3. sırada yer aldı. Peşlerinden ise Halef’in özeti geldi. Veliaht Total sıralamasında 5. oldu.