Aşiret Dizisi Tahtı Ele Geçirdi: 4 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
05.12.2025 - 11:49

4 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizilerinin yeni bölümleri vardı. Gündüz kuşağı programları da listelerde dikkat çekti. Peki ya günün birincisi kim oldu? İşte detaylar…

NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı tüm kategorilerde birinci oldu.

Aşiret ve töre temalı dizilerin reytinglerde epey karşılık gördüğü bir gerçek. Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolündeki Halef dizisi de her hafta birinci olmayı başarıyor.

Öte yandan Show TV’de izleyiciyle buluşan Veliaht dizisi ekranlardaydı. Yeni sezon dizisi olan Veliaht Halef gibi bir çıkış yakalayamadı ancak o da AB’de 2. olmayı başardı.

Total sıralamaya dönecek olursak Esra Erol 2. sırada, Müge Anlı da 3. sırada yer aldı. Peşlerinden ise Halef’in özeti geldi. Veliaht Total sıralamasında 5. oldu.

İşte 4 Aralık Perşembe Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 4 Aralık Perşembe AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 4 Aralık Perşembe ABC1 Reyting Sıralaması 👇

