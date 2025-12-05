onedio
Taşacak Bu Deniz Hayranının Bir Editi Fragmandan Daha Çok İzlendi

Elif Sude Yenidoğan
05.12.2025 - 12:47

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi son zamanların en çok konuşulan projelerinden. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta reyting listelerinde birinci oluyor. Özellikle son iki haftadır da “haftanın en çok izlenen dizileri” sıralamasında Uzak Şehir’i geçmeye başladı. 

2025-2026 dizi sezonunda Taşacak Bu Deniz akıllarda yer etmeyi başaranlardan olacak gibi görünüyor. Dizinin popülaritesi X aleminde de etkisini gösteriyor. Her gün ayrı başlıklarla Taşacak Bu Deniz gündeme geliyor. Şimdiyse bir izleyicinin yaptığı edit konuşuluyor. Söz konusu editler olunca ülkemizde inanılmaz iddialı sosyal medya kullanıcıları var biliyorsunuz ki. İşte bu edit de kısa sürede sosyal medya platformlarına damga vurdu.

Gelin önce izleyelim!

Ve edite gelen yorumlardan birkaçı 👇

Taşacak Bu Deniz’den de yorum geldi 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

