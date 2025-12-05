Müjdat Gezen “Gırgıriye” Filmini Yeniden Çekeceğini Duyurdu: Uğur Dündar da Kadroda
Usta sanatçı ve yönetmen Müjdat Gezen’den sinema dünyasına bomba gibi bir duyuru geldi: 1970’lerin ünlü sinema komedisi Gırgıriye yeniden çekilecek. Proje için en dikkat çekici sürpriz ise gazeteci Uğur Dündar’ın film kadrosuna dahil olması oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Oda TV
Müjdat Gezen, Gırgıriye’yi yeniden çekme hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.
Melek Baykal ve Gülben Ergen’in de filmde olacağını ekledi.
