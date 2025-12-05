onedio
Müjdat Gezen “Gırgıriye” Filmini Yeniden Çekeceğini Duyurdu: Uğur Dündar da Kadroda

05.12.2025 - 10:58

Usta sanatçı ve yönetmen Müjdat Gezen’den sinema dünyasına bomba gibi bir duyuru geldi: 1970’lerin ünlü sinema komedisi Gırgıriye yeniden çekilecek. Proje için en dikkat çekici sürpriz ise gazeteci Uğur Dündar’ın film kadrosuna dahil olması oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Oda TV

Müjdat Gezen, Gırgıriye’yi yeniden çekme hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

Filmin cast çalışmaları sürerken sürpriz oyuncuların yer alacağı söylendi. En dikkat çeken isimlerden biri ise gazeteci Uğur Dündar oldu. Oyuncuların karakteri henüz netleşmedi.

Melek Baykal ve Gülben Ergen’in de filmde olacağını ekledi.

Gezen, filmin orijinal ruhunu koruyup günümüz seyircisine uygun hale getirmek istediklerini söyledi. Yapım ekibi, çekimlerin başlaması için son hazırlıkları sürdürüyor. Gezen, projenin hem nostalji hem de modern bir yorum içereceğini de vurguladı.

