Türkiye Bu Filmleri Merak Etti: Google, 2025'te En Çok Aratılan Filmleri Açıkladı!

Türkiye Bu Filmleri Merak Etti: Google, 2025'te En Çok Aratılan Filmleri Açıkladı!

Google
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 13:07

2025 yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde Google, 2025 yılında en çok aratılan konuları açıkladı. Dizilerden futbolculara, ünlülerden yemeklere pek çok konuda arama yaptığımız bu yılda elbette filmleri de es geçmedik.

 İşte, Türkiye'de 2025 yılında Google'da en çok aratılan 10 film...

Google, 2025'in son günlerinde en çok aratılan kelimeleri açıkladı.

Google, 2025'in son günlerinde en çok aratılan kelimeleri açıkladı.

Türkiye'de yemekten yaşama, ünlülerden dizilere pek çok arama konusu ve aratılan kelimelerden oluşturulan başlıklar kısa sürede merak uyandırdı. En çok yapılan arama, isimler, tarifler, kaybedilenler, diziler, filmler, ne zaman?, ne giyilir?, nesi meşhur?, nasıl yenir? sorguları Google'da en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı.

Google Türkiye'de 2025 yılında en çok aratılan filmler belli oldu.

Google Türkiye'de 2025 yılında en çok aratılan filmler belli oldu.

1. Minecraft

2. Kadıköy Boğası

3. Uykucu

4. F1

5. Aydede

6. Karantina

7. Sihirli Annem

8. Şampiyonlar

9. Anka Kuşu'nun Dönüşü

10. Dengeler

Minecraft, Türkiye'de 2025 yılında Google'da en çok aratılan film oldu.

Minecraft, Türkiye'de 2025 yılında Google'da en çok aratılan film oldu.

Bir oyun olarak bilinen Minecraft'ın filminde karakterler hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelirler. Eve dönmek için ise bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) aynı zamanda da beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve'le büyülü bir maceraya atılmaları gerekmektedir. Kahramanlarımız başarılı olabilecek midir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
