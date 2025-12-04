Türkiye Bu Filmleri Merak Etti: Google, 2025'te En Çok Aratılan Filmleri Açıkladı!

Bir oyun olarak bilinen Minecraft'ın filminde karakterler hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelirler. Eve dönmek için ise bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) aynı zamanda da beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve'le büyülü bir maceraya atılmaları gerekmektedir. Kahramanlarımız başarılı olabilecek midir?