Türkiye 2025'te Bu 5 İlin Neyinin Meşhur Olduğunu Aradı!

Hem globaldeki hem Türkiye'deki arama verilerini açıklayan Google, oldukça ilgi çekici konularla gündemimize gelmiş oldu. Hem magazin, futbol hem de gündelik hayatımıza değinen bu aramalar sayesinde koca bir yılın özetini gördük. Google yıl özetinde en çok aranan yemek tarifleri, en çok aranan isimler, en çok aranan 'nasıl yenir?' soruları ve elbette en çok aranan 'nesi meşhur?' soruları epey dikkat çekti.