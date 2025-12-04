onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye 2025'te Bu 5 İlin Neyinin Meşhur Olduğunu Aradı!

Türkiye 2025'te Bu 5 İlin Neyinin Meşhur Olduğunu Aradı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 12:50

Google, yıl sonundaki geleneğini bozmadı ve bu sene sonu da yaklaşırken 'Year in Search' verilerini yani yıl boyunca nelerin arandığını paylaştı. Globalde ve Türkiye'de en çok aranan isimleri, en çok aranan dizi ve filmleri listeleyen Google, yayınladığı sonuçlarla ilgi odağı oldu. Sonuçlar içerisinde en çok ilgi çekenlerden birisi de hiç şüphesiz 'Nesi Meşhur?' aramaları oldu.

İşte Türkiye'nin 2025 yılında meşhur ürünlerini merak ettiği iller!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google, 2025 yılının arama verilerini açıkladı.

Google, 2025 yılının arama verilerini açıkladı.

Hem globaldeki hem Türkiye'deki arama verilerini açıklayan Google, oldukça ilgi çekici konularla gündemimize gelmiş oldu. Hem magazin, futbol hem de gündelik hayatımıza değinen bu aramalar sayesinde koca bir yılın özetini gördük. Google yıl özetinde en çok aranan yemek tarifleri, en çok aranan isimler, en çok aranan 'nasıl yenir?' soruları ve elbette en çok aranan 'nesi meşhur?' soruları epey dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en merak ettiği "Nesi meşhur?" soruları!

İşte Türkiye'nin en merak ettiği "Nesi meşhur?" soruları!

Google 2025 verilerine göre Türkiye en çok Bolu'nun nesinin meşhur olduğunu merak etti. Ardından ikinci sırada Ağrı ve üçüncü sırada Merzifon yer aldı. 

Listenin tamamı ise şu şekilde

  • Bolu'nun Nesi Meşhur?

  • Ağrı'nın Nesi Meşhur?

  • Merzifon'un Nesi Meşhur?

  • Mardin'in Nesi Meşhur?

  • Gaziantep'in Nesi Meşhur?

Peki liste bitti mi? Hayır!

Peki liste bitti mi? Hayır!

Google, 2025 Türkiye aramalarında 'Nesi Meşhur?' aramasında ön plana çıkan 10 tane ilimizi ve ilçemizi açıkladı. Bu liste, şimdiden memleket tartışmalarını başlatacak gibi görünüyor!

Listenin devamında yer alan 5 ilimiz ise şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın