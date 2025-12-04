onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya, Gassal, Squid Game... Google, 2025'te Türkiye'de En Çok Aratılan Dizileri Duyurdu

Eşref Rüya, Gassal, Squid Game... Google, 2025'te Türkiye'de En Çok Aratılan Dizileri Duyurdu

Google yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 12:27

Google, her sene olduğu gibi 2025'in bitişinde de yılın en çok aratılanlar listesini açıkladı. 2025 yılı boyunca Türkiye'de en çok aratılan dizileri duyuran Google, zirvede yerli bir dizinin yer aldığını açıkladı. Eşref Rüya, Gassal, Squid Game, Uzak Şehir, Prens gibi dizilerin yer aldığı Google 2025 en çok aratılan diziler listesi içeriğimizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google yine geleneği bozmadı; yılın en çok aratılan başlıklarını paylaştı.

Google yine geleneği bozmadı; yılın en çok aratılan başlıklarını paylaştı.

Google, Türkiye’nin 2025 arama trendlerini; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında topladı.

Bu kapsamda yılın en çok aratılan dizileri listesi de açıklandı. Zirvede ise sürpriz yok: televizyon ekranlarını domine eden Eşref Rüya, 2025’in en çok aratılan dizisi olmayı başardı.

İşte Google'a göre 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan diziler:

İşte Google'a göre 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan diziler:

1- Eşref Rüya

2- Squid Game

3- Gassal

4- Uzak Şehir

5- Kral Kaybederse

6- Bahar

7- Wednesday

8- Leyla

9- Prens

10- Deha

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın