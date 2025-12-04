Liderin Reytingi Düştü, Yeni Diziye Final Yolu Göründü: 3 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, 2 kategoride düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korudu. Eşref Rüya'yı yerli diziler yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları takip etti. Bunun yanı sıra ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan ilk kez yükseliş yaşadı.
İşte, 3 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Aralık Çarşamba TOTAL reyting sonuçları:
3 Aralık Çarşamba AB reyting sonuçları:
3 Aralık Çarşamba ABC1 reyting sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın