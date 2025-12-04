Liderin Reytingi Düştü, Yeni Diziye Final Yolu Göründü: 3 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, geçen haftaki reytinglerini yakalayamadı ve iki kategoride düşüş yaşadı. Eşref Rüya'yı üç dizi yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da takip etti.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan, haftalar sonra yükseliş yaşasa da istenilen sonuçları elde edemedi. Sahipsizler ise düşüş trendini sürdürdü.

NOW'ın yeni dizisi Sakıncalı, üç kategoride de reyting kaybederek günün en az izlenen dizisi oldu. Sakıncalı dizisi hakkındaki erken final iddiaları bu sonuçlarla güçlendi.