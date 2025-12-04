onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Liderin Reytingi Düştü, Yeni Diziye Final Yolu Göründü: 3 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Liderin Reytingi Düştü, Yeni Diziye Final Yolu Göründü: 3 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 11:23

3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, 2 kategoride düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korudu. Eşref Rüya'yı yerli diziler yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları takip etti. Bunun yanı sıra ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan ilk kez yükseliş yaşadı.

İşte, 3 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, geçen haftaki reytinglerini yakalayamadı ve iki kategoride düşüş yaşadı. Eşref Rüya'yı üç dizi yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da takip etti.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan, haftalar sonra yükseliş yaşasa da istenilen sonuçları elde edemedi. Sahipsizler ise düşüş trendini sürdürdü.

NOW'ın yeni dizisi Sakıncalı, üç kategoride de reyting kaybederek günün en az izlenen dizisi oldu. Sakıncalı dizisi hakkındaki erken final iddiaları bu sonuçlarla güçlendi.

3 Aralık Çarşamba TOTAL reyting sonuçları:

3 Aralık Çarşamba TOTAL reyting sonuçları:

3 Aralık Çarşamba AB reyting sonuçları:

3 Aralık Çarşamba AB reyting sonuçları:

3 Aralık Çarşamba ABC1 reyting sonuçları:

3 Aralık Çarşamba ABC1 reyting sonuçları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın