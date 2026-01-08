onedio
Bisküvili Pişmeyen Puding Viral Oldu: 4 Malzemeyle Nasıl Yapacağınızı Anlatıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
08.01.2026 - 09:59

Sosyal medyada viral olan tariflere sizler de sıkça denk geliyorsunuzdur. Instagram'ı her açtığınızda spoonful tatlısı yapan birini ya da ıspanaklı poğaça deneyen birini gördüğünüze eminiz. Bu kez viral olan tatlı ise herkesin yapabileceği türden, hem de sadece 4 malzemeli!

Eğer evinizde bisküvi, tereyağı, çikolata ve süt varsa bu viral tarifi denemelisiniz.

Hem 4 malzemeli hem de oldukça lezzetli!

Hem 4 malzemeli hem de oldukça lezzetli!

Sosyal medyada herkes 'pişmeyen puding' tarifi denemeye başladı. Çikolata krizlerine birebir olan bu tarif hem oldukça az malzemeli hem de oldukça basit! Tek yapmanız gereken, bütün malzemeleri blender veya mutfak robotu ile pürüzsüz kıvam alana kadar çekmek.

Fotoğraf Kaynak: Instagramsercancam_

Gelelim viral pişmeyen puding tarifine;

4 malzemeli pişmeyen puding malzemeleri:

  • 2 paket kakaolu bisküvi

  • 120 gram çikolata (bitter veya sütlü)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2,5 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Sütü bir cezveye alarak ısıtın. Ardından bisküvileri ortadan ikiye kesin. Isınan sütü, bisküvilerle buluşturun. Tereyağın da eritin ve bisküvili karışımın üzerine dökün. Çikolataları da küçük parçalara bölerek ilave edin. Ardından bir el blenderı ile ya da mutfak robotunda karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın. Puding kıvamını aldığı zaman tatlınız hazır! 

İsterseniz soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

Deneyen herkese afiyet olsun.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
