Adana Yemeyi Sevenler Dikkat! Gıda Mühendisi Ali Manavoğlu, Fazla Acının Vücuda Etkilerini Anlattı

Adana Yemeyi Sevenler Dikkat! Gıda Mühendisi Ali Manavoğlu, Fazla Acının Vücuda Etkilerini Anlattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
01.01.2026 - 17:46

Herkesin damak tadı birbirinden farklı. Kimi acı yemeyi çok seviyor, kimi acının yanına bile yaklaşamıyor. Fakat fazla şekerli gıda tüketmenin sağlığa zararlı olduğu gibi fazla acı tüketmek de sağlığımız için zararlı olabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, acı biberin aşırı tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. 

Peki aşırı derecede acı tüketildiğinde vücudumuzda neler oluyor?

Bol acılı adana, lahmacun, kebap sever misiniz?

Bol acılı adana, lahmacun, kebap sever misiniz?

Türk mutfağında acı biber, başta kebap, lahmacun olmak üzere farklı yemeklerde kullanımı ile sık sık  sofralarımızda yer alıyor. Acı biber, aynı zamanda faydalarıyla da dikkat çekiyor. Dozunda tüketildiği zamanlarda acı biber, tam bir vitamin deposudur. 

Acı biber, kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşik, metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Acı biber, hem ağrıyı dindirir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Acı biber, doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir. Bazı kişilerde sindirim sistemine de iyi geldiği görülmüştür. 

Manavoğlu, 'Acı biberi yeterli ve dengeli bir şekilde tüketirsek hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güzel etkileri var.' diyor.

Fakat acı biberin de aşırı tüketimi vücuda zarar veriyor!

Acı biberin fazla tüketilmesiyle fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor.

Acı biberin fazla tüketilmesiyle fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor.

Manavoğlu 'Ancak her şeyde olduğu gibi acı biberde de fazla tüketimiyle vücutta ve psikolojik olarak ne yazık ki olumsuz travmalar yaşayabiliyoruz.' diyor.

Acı biberin içindeki maddeyi tükettiğimizde, midemizdeki reseptörlere uyarı gidiyor. Bu acıyla beraber bir stres mekanizması devreye giriyor. Burada beyin uyarılara istinaden belli hormonları salgılıyor. Özellikle dopamin ve endorfin gibi bize mutluluk sağlayıcı hormonlar devreye giriyor. Bize aslında kısa süreli olarak mutluluk hissi veriyor.

Fakat, acı aşırı şekilde tüketildiğinde strese ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden olabiliyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
