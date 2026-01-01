Adana Yemeyi Sevenler Dikkat! Gıda Mühendisi Ali Manavoğlu, Fazla Acının Vücuda Etkilerini Anlattı

Türk mutfağında acı biber, başta kebap, lahmacun olmak üzere farklı yemeklerde kullanımı ile sık sık sofralarımızda yer alıyor. Acı biber, aynı zamanda faydalarıyla da dikkat çekiyor. Dozunda tüketildiği zamanlarda acı biber, tam bir vitamin deposudur.

Acı biber, kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşik, metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Acı biber, hem ağrıyı dindirir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Acı biber, doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir. Bazı kişilerde sindirim sistemine de iyi geldiği görülmüştür.

Manavoğlu, 'Acı biberi yeterli ve dengeli bir şekilde tüketirsek hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güzel etkileri var.' diyor.

Fakat acı biberin de aşırı tüketimi vücuda zarar veriyor!