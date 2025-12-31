"Ellerim ve Ayaklarım Çok Üşüyor" Diyorsanız Nedenini Açıklıyoruz!

Kış, kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Kimileri kış aylarının gelmesine sevinirken kimileri de bu ayları 'hastalık ayı' olarak geçirdiği için halinden pek de memnun değil. Özellikle çok fazla üşüyen insanlar kış aylarını pek de sevmezler. Elbette her insanın da soğuğa ve sıcağa karşı direnci farklı.

Hatta vücut bölgelerimizin bile farklı! Örneğin ellerimiz ve ayaklarımız en çok üşüyen yerlerimiz olur. Onları ısıtmak oldukça zordur.

Peki neden ellerimiz ve ayaklarımız daha çok üşür?