"Ellerim ve Ayaklarım Çok Üşüyor" Diyorsanız Nedenini Açıklıyoruz!

"Ellerim ve Ayaklarım Çok Üşüyor" Diyorsanız Nedenini Açıklıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 11:19

Kış, kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Kimileri kış aylarının gelmesine sevinirken kimileri de bu ayları 'hastalık ayı' olarak geçirdiği için halinden pek de memnun değil. Özellikle çok fazla üşüyen insanlar kış aylarını pek de sevmezler. Elbette her insanın da soğuğa ve sıcağa karşı direnci farklı.

Hatta vücut bölgelerimizin bile farklı! Örneğin ellerimiz ve ayaklarımız en çok üşüyen yerlerimiz olur. Onları ısıtmak oldukça zordur.

Peki neden ellerimiz ve ayaklarımız daha çok üşür?

Siz de kış aylarında ayaklarınızı böyle hissediyor musunuz?

Siz de kış aylarında ayaklarınızı böyle hissediyor musunuz?

Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Üşüdüğümüzü ilk olarak el ve ayaklarımızda hissederiz. Bunun sebebi, parmaklarımızın vücudumuzun en fazla ısı üreten merkezi olan göbek bölgesinden en uzaktaki organlarımız olmaları. Ayak üşümesinin yaygın olarak görülen nedenleri arasında anemi (kansızlık), diyabet, stres, yüksek tansiyon, kolesterol, kan akışının zayıflaması, hipotiroidizm, kalp hastalıkları ve bağışıklığın düşük olması yer alıyor.

Bizler hareketsiz haldeyken iç organlarımız bizi sıcak tutma sorumluluğunu üstlenir. Hareket haline geçtiğimizde ise bu görev kaslara verilir. 

Fakat ellerimizde ayaklarımızda büyük organlar veya kaslar bulunmaz. Ontario'daki Brock Üniversitesi'nde araştırmacı olan Stephen Chueng, 'Bu bölgelerde ısının dışarı çıkabileceği çok geniş bir alan ve ısıyı içeride tutacak çok az yalıtım var.' diyor.

Ellerimiz ve ayaklarımız kalpten kanı dolaştıran küçük damarların etkisiyle sıcak kalıyor. Fakat soğuk arttığında, bu damarlar ısı kaybını önlemek ve bu ısıyı hayati organlara yönlendirmek için daralıyor. Yani beyniniz 'Ellerim ve ayaklarım olmadan yaşarım ama kalbim, akciğerlerim olmadan yaşayamam' diyor.

Kadınların, çocukların ve zayıf kişilerin elleri ve ayakları daha çok üşür.

Kadınların, çocukların ve zayıf kişilerin elleri ve ayakları daha çok üşür.

Bunun sebebi ise kadınların ellerinde ellerindeki ve ayaklarındaki kan damarlarının soğukta daha hızlı daralması. Çocuklarda ve zayıf kişilerde de ısı üretmek için daha az kas kütlesi ve yağ bulunur. Bu nedenle yaşlı insanların elleri ve ayakları da daha çok üşür.

Fakat dikkatli olunması gereken bir nokta var!

Aile hekimi uzmanı Dr. Neha Vyas, hipotiroidizm ve anemi gibi durumların da bu semptoma neden olabileceğini belirtiyor. Eğer eller ve ayaklardaki soğukluk aniden ortaya çıkmışsa veya son zamanlarda bir artış varsa doktora gitmenizi tavsiye ederiz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
