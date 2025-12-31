"Ellerim ve Ayaklarım Çok Üşüyor" Diyorsanız Nedenini Açıklıyoruz!
Kış, kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Kimileri kış aylarının gelmesine sevinirken kimileri de bu ayları 'hastalık ayı' olarak geçirdiği için halinden pek de memnun değil. Özellikle çok fazla üşüyen insanlar kış aylarını pek de sevmezler. Elbette her insanın da soğuğa ve sıcağa karşı direnci farklı.
Hatta vücut bölgelerimizin bile farklı! Örneğin ellerimiz ve ayaklarımız en çok üşüyen yerlerimiz olur. Onları ısıtmak oldukça zordur.
Peki neden ellerimiz ve ayaklarımız daha çok üşür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz de kış aylarında ayaklarınızı böyle hissediyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınların, çocukların ve zayıf kişilerin elleri ve ayakları daha çok üşür.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın