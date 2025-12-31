onedio
article/comments
Şamanlardan 2026 Kehanetleri: Bir Lider Ağır Hastalanacak Bir Lider ise Ülkeden Kaçacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
31.12.2025 - 09:15

Şamanlar, Peru'nun dağlarında yeni yıl ayini için bir araya geldi. Her yıl Aralık ayının sonunda yapılan bu ritüelde geleceğe dair kehanetler paylaşıldı. Perulu şamanların bu kez kehaneti dünya liderlerine yönelik oldu. Rusya ve Ukrayna savaşının 2026 yılda biteceğini söyleyen şamanlar, bir liderin ağır hastalanacağını bir liderin ise ülkeden kaçacağını öngördü.

Peru'nun dağlarına çıkan Şamanlar 2026 kehanetlerini açıkladı.

Peru’daki şamanlar yeni yıl ritüelleri için bir araya geldi. 2026 kehanetlerini paylaşan şamanlar, dünya liderleri için korkutan sözler sarfetti. 

Şamanlar, üzerlerinde kılıçlar gezdirdikleri, tütsüler yaktıkları ve bazılarının üzerine bastıkları dünya liderlerinin büyük posterlerini taşıdı. Ellerinde ABD Başkanı Trump, Venezuela Başkanı Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin posterleri yer aldı.

Trump ağır hastalanacak, Maduro ülkeden kaçacak.

Şaman Juan de Dios Garcia, “Amerika Birleşik Devletleri kendini hazırlasın çünkü Donald Trump ciddi şekilde hastalanacak” dedi.

Maduro’nun yenileceğini söyleyen Garcia, “Maduro Venezuela'dan kaçacak ancak yakalanmayacak' ifadelerini kullandı.

Şamanlar Rusya-Ukrayna savaşının da sona ereceğini öngördüklerini belirterek, 'Çatışmanın sona ereceğini ve barış bayrağını dalgalandıracaklarını görüyorum” dediler. 

Öte yandan her yıl Aralık ayının sonunda gerçekleştirilen bu ritüelde daha öncede Ukrayna-Rusya savaşının 2023’te biteceğini söylediler.

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Saliha Eker

Sadece başlığa bakarak dedim ki “milyonlarca yürek, akıllarda tek bir soru” 😂

ekrem yerke

Anlaşılmıştır sayın Eker , umarım dilekler gerçekleşir...

Cindirella Man

😂😂😂😂 Hadi hayırlısı sabırsızlıkla bekliyoruz

