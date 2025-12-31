Şamanlardan 2026 Kehanetleri: Bir Lider Ağır Hastalanacak Bir Lider ise Ülkeden Kaçacak

Şamanlar, Peru'nun dağlarında yeni yıl ayini için bir araya geldi. Her yıl Aralık ayının sonunda yapılan bu ritüelde geleceğe dair kehanetler paylaşıldı. Perulu şamanların bu kez kehaneti dünya liderlerine yönelik oldu. Rusya ve Ukrayna savaşının 2026 yılda biteceğini söyleyen şamanlar, bir liderin ağır hastalanacağını bir liderin ise ülkeden kaçacağını öngördü.

