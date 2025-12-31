Uzmanlar Günlük Kullandığımız ve Bakteri Yuvasına Dönüşen Eşyaları Açıkladı!

Hijyen, sağlığımız için son derece önemli. Bu konuda muhtemelen elimize su dökebilecek bir millet de yoktur. Evlerimiz, mutfaklarımız, banyolarımız genel olarak oldukça temizdir. Fakat temizlik yaparken atladığımız bazı eşyalar var. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı eşyalar, düşündüğünüz daha çok bakteriye sahip. Bu eşyaları uzun süreli kullanmak ise sağlığınız içn tehlikeli olabilir.

İşte pek de farkında olmadığınız ama tam bir bakteri yuvası olan eşyalar!