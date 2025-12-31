onedio
Uzmanlar Günlük Kullandığımız ve Bakteri Yuvasına Dönüşen Eşyaları Açıkladı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 13:16

Hijyen, sağlığımız için son derece önemli. Bu konuda muhtemelen elimize su dökebilecek bir millet de yoktur. Evlerimiz, mutfaklarımız, banyolarımız genel olarak oldukça temizdir. Fakat temizlik yaparken atladığımız bazı eşyalar var. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı eşyalar, düşündüğünüz daha çok bakteriye sahip. Bu eşyaları uzun süreli kullanmak ise sağlığınız içn tehlikeli olabilir.

İşte pek de farkında olmadığınız ama tam bir bakteri yuvası olan eşyalar!

Bulaşık Süngerleri

Frances Payne Bolton Hemşirelik Okulu'nda yardımcı doçent olarak görev alan Shanina Knighton, insanları hijyen konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Evlerimizdeki en iyi temizlik malzemesinin sirke olduğunu belirten uzman isim, genellikle unutulan ve bakteri yuvasına dönüşen eşyaları da sıralıyor.

Bunlardan ilki her gün bulaşıklarımızı yıkadığımız, mutfak tezgahlarını sildiğimiz süngerler ve bezler. Kalıcı nem, E. coli, salmonella, küf ve maya için mükemmel bir büyüme ortamı sağlıyor. Bu eşyaları düzenli olarak beyaz sirke ile dezenfekte etmek ve en az 10 dakika bekletmek gerekiyor. Ayrıca ayda bir kez değiştirilmeleri tavsiye ediliyor.

Kesme Tahtaları

Özellikle çiğ et doğradığınız kesme tahtaları ve bıçaklar salmonella barındırabilir. Meyvelerden mantarlara kadar çeşitli yiyecekler spor salarak küf oluşumuna neden olabilir. Yüzeyleri ve mutfak eşyalarını, kiri çözebilecek kadar asidik olan sirke veya başka bir temizlik maddesiyle iyice temizlemek gerekiyor.

Duş Başlıkları

Duş başlıklarında veya fayanslarında gördüğünüz renk değişimleri, mantar ve küftür. Herhangi bir mantar oluşumunu engellemek ve su kaynaklı patojenleri önlemek için her ay duş başlığının etrafına 10 dakika boyunca sirke dolu bir plastik poşet bağlayın.

Telefon Kılıfları

Nereye giderseniz gidin, telefonunuz da sizinle gelir. Telefonunuzu ve akıllı saatinizi haftada en az bir kez temizleyin, ancak asla doğrudan temizleyici sprey sıkmayın. Yüzde 70-90 alkol içeren, hafifçe nemlendirilmiş bir mikrofiber bez kullanın. Telefon kılıfını da temizlemeyi ihmal etmeyin. Sürekli yüzünüze değen bir cihazın temiz olmasını istersiniz muhtemelen!

Diş Fırçaları ve Kapları

Çoğu diş hekimi diş fırçanızı yaklaşık üç ayda bir değiştirmenizi öneriyor. Her ne kadar temizlik için kullanılsa da sürekli banyoda duran diş fırçalarında ve kaplarında kullanım süresi boyunca bakteri oluşumu gözlemlenebiliyor.

