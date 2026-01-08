onedio
article/comments
article/share
ABD’de ICE Krizi: Operasyonu İzleyen Kadını Öldürdüler

İsmail Kahraman
08.01.2026 - 10:16

ABD’nin Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon düzenleyen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu izleyen ve tepki gösteren bir kadını vurarak öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump, yaşananların 'nefsi müdafaa' olduğunu savunurken, Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz ise Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlara hazırlanma emri verdiğini belirtti.

ABD’de göçmenlere yönelik operasyonları sık sık gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, 3 çocuk annesi bir kadını öldürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının “polis memurunu ezmeye çalışırken” vurulduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de daha sonra verdiği beyanda, bir kadının ICE memurlarını 'ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını' öne sürerek, 'Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti.' ifadesini kullandı.

Minnesota Valisi Tim Walz ise ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Noem’in açıklamasına tepki gösterdi.

Kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce 'aracını silah olarak kullandığı' iddiasını reddeden Walz, 'Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın.' ifadesine yer verdi.

Trump, ICE polislerini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadının öldürüldüğü olayın 'korkunç' olduğunu ifade eden Trump, 'Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor.' ifadesini kullandı.

Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun 'radikal sol' olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.

ABD Başkanı, mesajının sonunda ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Ulusal Muhafızlar kozunu ortaya sürdü

ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin yerel kuvvetlerle hiçbir koordinasyon yapmamasını eleştirerek, bir kadının ICE polisi tarafından vurulmasının ardından Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlara hazırlanma emri verdiğini belirtti.

Amerikalılara hesap verebilirlik ve adalet arayışında Minneapolis'in yanında durmaları çağrısı yapan Walz, 'Bundan sonra mesajım çok basit, federal hükümetten daha fazla yardıma ihtiyacımız yok, yeterince şey yaptılar.' dedi.

