ABD’de ICE Krizi: Operasyonu İzleyen Kadını Öldürdüler
ABD’nin Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon düzenleyen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu izleyen ve tepki gösteren bir kadını vurarak öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump, yaşananların 'nefsi müdafaa' olduğunu savunurken, Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz ise Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlara hazırlanma emri verdiğini belirtti.
ABD’de göçmenlere yönelik operasyonları sık sık gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, 3 çocuk annesi bir kadını öldürdü.
Trump, ICE polislerini savundu.
Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Ulusal Muhafızlar kozunu ortaya sürdü
