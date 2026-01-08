ABD’de ICE Krizi: Operasyonu İzleyen Kadını Öldürdüler

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının “polis memurunu ezmeye çalışırken” vurulduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de daha sonra verdiği beyanda, bir kadının ICE memurlarını 'ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını' öne sürerek, 'Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti.' ifadesini kullandı.

Minnesota Valisi Tim Walz ise ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Noem’in açıklamasına tepki gösterdi.

Kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce 'aracını silah olarak kullandığı' iddiasını reddeden Walz, 'Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın.' ifadesine yer verdi.