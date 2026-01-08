onedio
TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Taksitlere Zam Geldi İddiası Doğru Çıkmadı

TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Taksitlere Zam Geldi İddiası Doğru Çıkmadı

08.01.2026 - 09:17

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde yapacağı 500 bin konutta başvurular tamamlanmış ve bazı illerde kura çekimlerine başlanmıştı. TOKİ 500 bin konut projesinde en son İstanbul için kura çekimi yapılacak ve kura tarihleri 9-12 Mart olacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), memur zamlarının belli olması sonrasında TOKİ taksitlerine de zam geldiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM, TOKİ 500 bin konut projesinde taksitlerin daha önce açıklanan rakamlar olacağını belirtti.

TOKİ’nin 500 bin konut projesine 5 milyondan fazla vatandaş başvuru yapmıştı.

Kura çekimleri il bazında başlarken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde ne zaman kura yapılacağı TOKİ tarafından duyurulmuştu.

500 bin konut projesinde İstanbul’da 1+1 evler için taksitlerin 7 bin 313 lira, 2+1 (65 metrekare) evler için 9 bin 188 lira ve 2+1 (80 metrekare) evler için ise 11 bin 63 lira olacağı açıklanmıştı.

Anadolu’daki evler için ise 1+1 evlerde taksitlerin 6 bin 750 lira, 2+1 (65 metrekare) evler için 8 bin 250 lira ve 2+1 (80 metrekare) evler için 9 bin 938 lira olacağı açıklanmıştı.

Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, memur zamlarının belli olmasıyla birlikte TOKİ 500 bin konut projesinde de taksitlere zam geldiği iddia edilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur.

Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur.'

