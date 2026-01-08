TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Taksitlere Zam Geldi İddiası Doğru Çıkmadı
TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde yapacağı 500 bin konutta başvurular tamamlanmış ve bazı illerde kura çekimlerine başlanmıştı. TOKİ 500 bin konut projesinde en son İstanbul için kura çekimi yapılacak ve kura tarihleri 9-12 Mart olacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), memur zamlarının belli olması sonrasında TOKİ taksitlerine de zam geldiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM, TOKİ 500 bin konut projesinde taksitlerin daha önce açıklanan rakamlar olacağını belirtti.
TOKİ’nin 500 bin konut projesine 5 milyondan fazla vatandaş başvuru yapmıştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
