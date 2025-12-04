onedio
Google Türkiye'de 2025 Yılında En Çok Aratılan İsimleri Açıkladı

Google Türkiye'de 2025 Yılında En Çok Aratılan İsimleri Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
04.12.2025 - 12:49

Her yıl sonu olduğu gibi arama motoru Google geçtiğimiz yıl hangi kavramların ve hangi isimlerin aratıldığını açıkladı. Farklı kategorilere ayrılan sonuçlarda Türkiye'deki kullanıcılar tarafından en çok nelerin Googlelandığı yayınlandı. Google'da spor, sanat, TV, gündem ve yemek gibi konularda binlerce isim aratıldı. İşte Google'da 2025 yılında en çok aratılan isimler...

En çok aratılan isim Victor Osimhen!

En çok aratılan isim Victor Osimhen!

Birinci sırada geçtiğimiz yıl kiralık olarak katkı verdiği Galatasaray'a rekor bonservisle katılan Nijeryalı golcü var. İkinci sırada ise sağlık durumu merak edilen sanatçı ve sunucu Fatih Ürek yer alıyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı ve iş insanı Sadettin Saran üçüncü sırada yer alırken dördüncü sırada Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Talisca var.

En çok aratılan 10 isim şöyle;

En çok aratılan 10 isim şöyle;

1) Osimhen

2) Fatih Ürek

3) Sadettin Saran

4) Leroy Sane

5) Talisca

6) Ederson

7) Alperen Şengün

8) Sevil Akdağ

9) Lemina

10) Diego Carlos

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın