Google Türkiye'de 2025 Yılında En Çok Aratılan İsimleri Açıkladı
Her yıl sonu olduğu gibi arama motoru Google geçtiğimiz yıl hangi kavramların ve hangi isimlerin aratıldığını açıkladı. Farklı kategorilere ayrılan sonuçlarda Türkiye'deki kullanıcılar tarafından en çok nelerin Googlelandığı yayınlandı. Google'da spor, sanat, TV, gündem ve yemek gibi konularda binlerce isim aratıldı. İşte Google'da 2025 yılında en çok aratılan isimler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok aratılan isim Victor Osimhen!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok aratılan 10 isim şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın