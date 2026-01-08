Tenis Tarihinin En Soğukkanlı 10 Oyuncusu

Pete Sampras, maçın en zor anlarında bile ifadesini değiştirmeyen nadir oyunculardandı. Kritik servis oyunlarında ya da maç puanlarında bile sakinliğini korurdu. Bu tutarlılık, onun zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Rakipleri için Sampras’ı zorlayan şey, onun asla paniklememesiydi!