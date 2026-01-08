Tenis Tarihinin En Soğukkanlı 10 Oyuncusu
Tenis sadece fiziksel güçle kazanılan bir spor değil, bazen kazananı belirleyen şey tamamen zihinsel dayanıklılık oluyor. Tribünler ayağa kalkmışken, skor çekişmeliyken ve herkes nefesini tutmuşken sakin kalabilmek gerçekten ayrı bir yetenek! İşte kortta en zor anlarda bile kontrolünü kaybetmeyen, soğukkanlılığıyla oyunun yönünü değiştiren o oyuncular! 👇
1. Maç sırasında hiçbir duygusunu göstermeyen 'buz gibi' adam Björn Borg!
2. Zarif oyunu kadar sakinliğiyle de hatırlanan Roger Federer!
3. Baskı anlarında bile kontrolünü kaybetmeyen Arthur Ashe!
4. Oyunun ritmini hiç bozmadan ilerleyen Stefan Edberg!
5. Büyük finallerde bile cool durabilen Pete Sampras!
6. Modern teniste sakinliğiyle öne çıkan Sloane Stephens!
7. Geri düştüğü maçlarda bile sakin kalarak oyunu çevirebilen Novak Djokovic!
8. Agresif oyunlarda bile dengesini koruyabilen Kim Clijsters!
9. Zor maçlarda bile stratejiden vazgeçmeyen Andy Murray!
10. Genç yaşına rağmen baskı altında sakinliğini koruyabilen Carlos Alcaraz!
