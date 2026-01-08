Tenis Tarihinin En Soğukkanlı 10 Oyuncusu

onedio
İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 18:11

Tenis sadece fiziksel güçle kazanılan bir spor değil, bazen kazananı belirleyen şey tamamen zihinsel dayanıklılık oluyor. Tribünler ayağa kalkmışken, skor çekişmeliyken ve herkes nefesini tutmuşken sakin kalabilmek gerçekten ayrı bir yetenek! İşte kortta en zor anlarda bile kontrolünü kaybetmeyen, soğukkanlılığıyla oyunun yönünü değiştiren o oyuncular! 👇

1. Maç sırasında hiçbir duygusunu göstermeyen 'buz gibi' adam Björn Borg!

1. Maç sırasında hiçbir duygusunu göstermeyen 'buz gibi' adam Björn Borg!

Björn Borg’un yüz ifadesi maçın başında nasılsa sonunda da öyleydi. Skor ne olursa olsun sakinliğini koruması, rakipleri için ciddi bir psikolojik baskı yaratıyordu. En kritik anlarda bile oyunun temposunu bozmaz, acele etmeden devam ederdi. Bu duruşu, onu tenis tarihinde soğukkanlılığın sembollerinden biri haline getirdi!

2. Zarif oyunu kadar sakinliğiyle de hatırlanan Roger Federer!

2. Zarif oyunu kadar sakinliğiyle de hatırlanan Roger Federer!

Federer’in korttaki telaşsız ve kontrollü duruşu, ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyordu. Hatalardan sonra bile paniğe kapılmadan bir sonraki puana odaklanabilmesi dikkat çekiciydi. Özellikle büyük maçlarda bu sakinliği rakipleri üzerinde ekstra baskı yaratıyordu. Federer için soğukkanlılık, resmen oyunun doğal bir parçasıydı!

3. Baskı anlarında bile kontrolünü kaybetmeyen Arthur Ashe!

3. Baskı anlarında bile kontrolünü kaybetmeyen Arthur Ashe!

Arthur Ashe kortta tepkilerini ölçülü veren, oyunu akılla yöneten bir isimdi. Oyunun stresli anlarında panik yapmak yerine sabırla çözüm üretmeyi tercih ederdi. Bu sakin yaklaşım, onun maç içinde dengeyi korumasını sağladı.

4. Oyunun ritmini hiç bozmadan ilerleyen Stefan Edberg!

4. Oyunun ritmini hiç bozmadan ilerleyen Stefan Edberg!

Stefan Edberg’in oyununda aceleye yer yoktu! Baskı altında bile aynı tempoyla oynamaya devam eder, kontrolü elden bırakmazdı. Çekişmeli oyunlarda bile kendinden emin duruşu dikkat çekerdi. Soğukkanlılığı, onun oyun stilinin temeliydi!

5. Büyük finallerde bile cool durabilen Pete Sampras!

5. Büyük finallerde bile cool durabilen Pete Sampras!

Pete Sampras, maçın en zor anlarında bile ifadesini değiştirmeyen nadir oyunculardandı. Kritik servis oyunlarında ya da maç puanlarında bile sakinliğini korurdu. Bu tutarlılık, onun zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Rakipleri için Sampras’ı zorlayan şey, onun asla paniklememesiydi!

6. Modern teniste sakinliğiyle öne çıkan Sloane Stephens!

6. Modern teniste sakinliğiyle öne çıkan Sloane Stephens!

Sloane Stephens, maçın gidişatı ne olursa olsun oyundan asla kopmayan bir isim! Baskı anlarında duygularına yenik düşmeden ritmini koruyabiliyor. Onun bu yaklaşımı, zor puanları bile kolayca elde etmesini sağlıyor. Korttaki duruşuyla, kontrolün kendisinde olduğunu belli ediyor!

7. Geri düştüğü maçlarda bile sakin kalarak oyunu çevirebilen Novak Djokovic!

7. Geri düştüğü maçlarda bile sakin kalarak oyunu çevirebilen Novak Djokovic!

Djokovic genellikle hırslı bir sporcu olarak anılsa da, baskı anlarında oldukça kontrollü bir oyun sergiliyor! Özellikle geriden geldiği maçlarda paniğe kapılmadan sabırla oyunu kurtarıyor. Bu soğukkanlı yaklaşımı, onun birçok maçı lehine çevirmesini sağladı.

8. Agresif oyunlarda bile dengesini koruyabilen Kim Clijsters!

8. Agresif oyunlarda bile dengesini koruyabilen Kim Clijsters!

Kim Clijsters, rakip baskısı artsa bile oyun disiplininden kopmayan bir oyuncuydu. Duygularını kontrol altında tutarak kendi temposunu korumayı başarırdı. Bu sakinlik, kritik anlarda daha doğru kararlar vermesini sağladı. Kortta dengeyi temsil eden isimlerden biri olarak öne çıktı!

9. Zor maçlarda bile stratejiden vazgeçmeyen Andy Murray!

9. Zor maçlarda bile stratejiden vazgeçmeyen Andy Murray!

Andy Murray zaman zaman duygusal tepkiler verse de, maçın kırılma anlarında kontrolü eline almayı biliyordu. Uzayan, çekişmeli maçlarda sakin kalarak doğru hamleleri yapmayı tercih ederdi. Baskıyı yönetebilmesi, onu mental olarak güçlü oyuncular arasına taşıdı. Bu özelliği de kariyerinde belirleyici oldu.

10. Genç yaşına rağmen baskı altında sakinliğini koruyabilen Carlos Alcaraz!

10. Genç yaşına rağmen baskı altında sakinliğini koruyabilen Carlos Alcaraz!

Carlos Alcaraz, yaşına kıyasla oldukça profesyonel bir kort duruşuna sahip. Büyük maçlarda bile oyundan kopmadan, maçı yönetebiliyor. Zor anlarda panik yapmak yerine çözüm üretmeye odaklanıyor. Bu yaklaşımı, onun gelecekte de mental olarak güçlü bir oyuncu olacağının sinyalini veriyor!

