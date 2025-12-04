onedio
Emily in Paris’in 5. Sezonundan Yeni Fragman Paylaşıldı: Yayın Tarihi Netleşti!

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 20:50

Netflix’in sevilen serisi Emily in Paris geri dönüyor! Dört sezonuyla birlikte Netflix’te yayınlanan Emily in Paris’in yeni sezonu merakla bekleniyordu. Aralık ayında yayınlanacağı açıklanmıştı. Şimdiyse hem yeni fragmanı paylaşıldı hem de yayın tarihi netleşti. Gelin detaylara geçelim…

İşte Emily in Paris’in 5. sezonundan yeni fragman 👇

Emily’nin bu sezon İtalya macerası başlıyor!

Emily’nin bu sezon İtalya macerası başlıyor!

Hikaye Paris’te başlamıştı. Dizinin Roma’da devam edecek olması ise Fransa tarafından hoş karşılanmamıştı. Dizinin rağbet görmesi Paris’in turizmini de olumlu yönde etkiliyordu. Ancak karar değişmedi ve Emily in Paris’in yeni sezonu Roma’da geçecek. Bakalım neler izleyeceğiz?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
