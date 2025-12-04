Emily in Paris’in 5. Sezonundan Yeni Fragman Paylaşıldı: Yayın Tarihi Netleşti!

Hikaye Paris’te başlamıştı. Dizinin Roma’da devam edecek olması ise Fransa tarafından hoş karşılanmamıştı. Dizinin rağbet görmesi Paris’in turizmini de olumlu yönde etkiliyordu. Ancak karar değişmedi ve Emily in Paris’in yeni sezonu Roma’da geçecek. Bakalım neler izleyeceğiz?