Kendini Değersiz Hisseden Kadınların Yaptığı Korkunç Hatalar

Neden ayrıldığınızı, ne kadar haklı olduğunuzu, ilişkiye ne kadar emek verdiğinizi (ki emek, ancak olgunlaşmış ilişkiler için söz konusudur), aslında ne kadar iyi bir kadın olduğunuzu herkese anlatma telaşı…
Oysa kendinden emin bir insanın savunmaya ihtiyacı yoktur. Sizi gerçekten tanıyanlar zaten bilir. Diğerlerinin fikri ise hayatınızın dümeninde olmamalıdır.
Sürekli kendini anlatmaya çalışmak, farkında olmadan “Beni görün, beni anlayın” demenin başka bir yoludur.
Kendini tutamayıp taciz boyutuna varan mesajlar ya da aramalar yapmak
Ayrılığın ardından gelen o dayanılmaz dürtü… “Son bir kez yazayım”, “Bir kez daha arasam ne olur ki?” diye başlayan iç konuşmalar çoğu zaman sınır ihlaline dönüşür.
Cevap gelmeyen mesajların üstüne atılan yenileri, açılmayan aramaların ardından gelen ısrarcı çağrılar, gecenin bir vakti hırçınlıkla yazılan “Bunu bana nasıl yaparsın!” cümleleri…
Ne yazık ki bu noktadan sonra yapılan şey ne sevgiyle ne de özlemle açıklanabilir; bu düpedüz kendine saygıyı yitirmektir. Karşı tarafın suskunluğu zaten bir cevaptır. Israr, ilgiyi geri getirmez; aksine kişiyi gözünde daha da küçültür.
Bir kadının yapabileceği en güçlü hamle, yazmamak, aramamak ve kendini geri çekebilmektir. Çünkü bazen susmak; atılabilecek en net, en vakur cümledir.
Ve gelelim asıl meseleye…
Bazen insan, istenmediğini kabullenmekten korkar. Çünkü bu, egoyu incitir. Ama gerçek güç tam da burada başlar. Herkes, herkes için doğru kişi değildir. Birinin sizi seçmemesi, sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez; sadece uyumsuz olduğunuz anlamına gelir.
İstenmemeyi kabullendiğinizde; kendinizle kavga etmeyi bırakırsınız. “Neyi eksik yaptım?” sorusunun yerini “Ben buyum” cümlesi alır. İşte o noktada kendinizle barışırsınız.
Sizi seçmeyen birinin ardından kendinizi yıpratmayı bıraktığınızda, içinizdeki sesi duymaya başlarsınız. Ve o ses size şunu söyler: “Ben yeterliyim.”
Kendiyle barışan bir kadın, kimseyi geri kazanmak için çabalamaz. O, kendini kaybetmediği yerden yoluna devam eder. Sessizce, vakurca ve çok daha güçlü…
Çünkü bazen hayata devam etmek, verilebilecek en net cevaptır.