Kendini Değersiz Hisseden Kadınların Yaptığı Korkunç Hatalar

Belki önünüze bu konuyla ilgili onlarca yazı, sosyal medyada klişe olmuş viral cümleler ya da parmağını havada sallayarak “onu geri kazanmanın 5 yolu” gibi saçma sapan sözde stratejik oyun taktikleri veren ablaların videoları düşmüştür.

Kendinizi değersiz hissettirildiğiniz bir ilişki yaşayıp; “Şimdi ona nasıl güzel, donanımlı, akıllı… vs. bir kadını kaybettiğini göstereceğim” gibi saplantılı bir ruh hâline büründüyseniz, eyvahlar olsun! Size kötü bir haberim var: Bununla ilgili yaptığınız her hamle sizi güçlü değil, komik bir duruma düşürür.

Çünkü değersizlik hissiyle yapılan hiçbir hareket zarif durmaz. Ne kadar “akıllıca” planlanmış olursa olsun, alttan alta bir şey fısıldar: Onaylanmak istiyorum.