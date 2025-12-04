Hasan Can Kaya, Konuşanlar'da Taksicinin Turist İtirafından Rahatsız Oldu
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı Exxen'in ardından yeni bölümleriyle Disney +'ta yayınlanmaya başladı. Yeni sezonu da eski sezonları kadar ilgi çeken programda, bir taksici turistlerle ilgili itirafta bulundu. Hasan Can Kaya, taksicinin konuşmasından rahatsız olarak elindeki mikrofonu aldı.
Pandemi döneminde büyük çıkış yakalayan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı uzun süredir Exxen'de yayınlanıyordu.
Konuşanlar'ın son bölümüne bir taksicinin turistlerle ilgili "Turistlere felaket ge**riyorum" açıklaması Hasan Can Kaya'yı şoke etti.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
