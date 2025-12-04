onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hasan Can Kaya, Konuşanlar'da Taksicinin Turist İtirafından Rahatsız Oldu

Hasan Can Kaya, Konuşanlar'da Taksicinin Turist İtirafından Rahatsız Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 10:52

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı Exxen'in ardından yeni bölümleriyle Disney +'ta yayınlanmaya başladı. Yeni sezonu da eski sezonları kadar ilgi çeken programda, bir taksici turistlerle ilgili itirafta bulundu. Hasan Can Kaya, taksicinin konuşmasından rahatsız olarak elindeki mikrofonu aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pandemi döneminde büyük çıkış yakalayan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı uzun süredir Exxen'de yayınlanıyordu.

Pandemi döneminde büyük çıkış yakalayan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı uzun süredir Exxen'de yayınlanıyordu.

Yeni sezonda Disney +'a geçen Konuşanlar, aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Programda izleyicilerin itirafları da sosyal medyada gündem oluyor.

Konuşanlar'ın son bölümüne bir taksicinin turistlerle ilgili "Turistlere felaket ge**riyorum" açıklaması Hasan Can Kaya'yı şoke etti.

Konuşanlar'ın son bölümüne bir taksicinin turistlerle ilgili "Turistlere felaket ge**riyorum" açıklaması Hasan Can Kaya'yı şoke etti.

Taksici, 'Turistlere felaket ge**riyorum' deyince Hasan Can Kaya 'Olduğu ücretten çok daha fazla alıyorsun değil mi?' diye sordu. Taksici ise hiç çekinmeden 'Çok çok daha fazla alıyorum. Ortaköy'den Beşiktaş'a geçicekse Euro bazlı alıyorum' dedi. Bu olayın ardından Hasan Can Kaya ise 'Bunu yayınlamayalım oğlum biraz kendine gel ben bile terbiyeli kaldım' dedi. Ardından mikrofonu taksici konuğun elinde aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın