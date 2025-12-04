Hasan Can Kaya, Konuşanlar'da Taksicinin Turist İtirafından Rahatsız Oldu

Taksici, 'Turistlere felaket ge**riyorum' deyince Hasan Can Kaya 'Olduğu ücretten çok daha fazla alıyorsun değil mi?' diye sordu. Taksici ise hiç çekinmeden 'Çok çok daha fazla alıyorum. Ortaköy'den Beşiktaş'a geçicekse Euro bazlı alıyorum' dedi. Bu olayın ardından Hasan Can Kaya ise 'Bunu yayınlamayalım oğlum biraz kendine gel ben bile terbiyeli kaldım' dedi. Ardından mikrofonu taksici konuğun elinde aldı.