Stranger Things'ten Dev Final: 2,5 Saat Sürecek, Bazı Sinemalarda Yayınlanacak!
Netflix'in rekor kıran yapımı Stranger Things final sezonunun ilk dört bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 26 Aralık 2025'te üç bölüm daha yayınlanacak ve final bölümü 31 Aralık 2025'te yayınlanacak. 2,5 saat süreceği öğrenilen final bölümüyle ilgili alınan karar ise izleyicileri heyecanlandırmaya yetti de arttı bile.
Merakla beklenen Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı.
Stranger Things'in final bölümünün 2,5 saat uzunluğunda olacağı öğrenildi.
