onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Stranger Things'ten Dev Final: 2,5 Saat Sürecek, Bazı Sinemalarda Yayınlanacak!

Stranger Things'ten Dev Final: 2,5 Saat Sürecek, Bazı Sinemalarda Yayınlanacak!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.12.2025 - 09:16

Netflix'in rekor kıran yapımı Stranger Things final sezonunun ilk dört bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 26 Aralık 2025'te üç bölüm daha yayınlanacak ve final bölümü 31 Aralık 2025'te yayınlanacak. 2,5 saat süreceği öğrenilen final bölümüyle ilgili alınan karar ise izleyicileri heyecanlandırmaya yetti de arttı bile.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merakla beklenen Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı.

Merakla beklenen Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı.

Büyük ilgi gören ilk dört bölüm Netflix'in kısa süreli çökmesine bile neden oldu. Final yapması izleyenleri üzse de dizinin etkisi o kadar büyük ki finali heyecanla bekleniyor. 26 Aralık'ta 3 bölümü daha yayınlanacak dizinin finali ise 31 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.

Stranger Things'in final bölümünün 2,5 saat uzunluğunda olacağı öğrenildi.

Stranger Things'in final bölümünün 2,5 saat uzunluğunda olacağı öğrenildi.

Merakla beklenen finalle ilgili ilgi çeken bir karar daha alındı. Dizinin finali ABD ve Kanada'da sinemalarda izlenebilecek. Şimdiden heyecanlandık doğrusu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın