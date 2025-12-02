Evrim Akın’la Gündeme Gelmişti: Asena Keskinci’nin Yeni Dizisi Jasmine’nin Fragmanı Yayınlandı

Jasmine dizisinin konusu nedir?

“Jasmine”, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamla ölüm arasında sıkışıp kalan genç bir kadının zorlu yolculuğunu merkezine alıyor. Nakil listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin’in yanında, ona neredeyse bağımlılık düzeyinde bağlı olan üvey kardeşi Tufan’dan başka kimse yok. Ancak Yasemin’in hayata tutunma çabası ilerledikçe, iki kardeşin dünyası daha karanlık, daha tehlikeli bir hale bürünmeye başlıyor. İlişkilerindeki sınırlar bulanıklaşıyor ve onları geri dönülmez bir noktaya doğru sürüklüyor. Dizi, insan zihninin kırılgan yanlarını, saplantının nasıl bir yıkıma dönüşebileceğini ve yaşamak uğruna verilen mücadelelerin bedelini çarpıcı bir anlatımla ele alıyor.