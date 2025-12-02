onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Evrim Akın’la Gündeme Gelmişti: Asena Keskinci’nin Yeni Dizisi Jasmine’nin Fragmanı Yayınlandı

Evrim Akın’la Gündeme Gelmişti: Asena Keskinci’nin Yeni Dizisi Jasmine’nin Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2025 - 14:07

Geçtiğimiz haftalarda Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın hakkında kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci açıklamalarıyla konuşulmuştu. Şimdiyse yeni dizi projesi Jasmine’nin fragmanı yayınlanınca dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte HBO Max imzalı Jasmine’nin ilk fragmanı 👇

Jasmine, 12 Aralık’ta yayına girecek.

Jasmine, 12 Aralık’ta yayına girecek.

Jasmine dizisinin konusu nedir?

“Jasmine”, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamla ölüm arasında sıkışıp kalan genç bir kadının zorlu yolculuğunu merkezine alıyor. Nakil listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin’in yanında, ona neredeyse bağımlılık düzeyinde bağlı olan üvey kardeşi Tufan’dan başka kimse yok. Ancak Yasemin’in hayata tutunma çabası ilerledikçe, iki kardeşin dünyası daha karanlık, daha tehlikeli bir hale bürünmeye başlıyor. İlişkilerindeki sınırlar bulanıklaşıyor ve onları geri dönülmez bir noktaya doğru sürüklüyor. Dizi, insan zihninin kırılgan yanlarını, saplantının nasıl bir yıkıma dönüşebileceğini ve yaşamak uğruna verilen mücadelelerin bedelini çarpıcı bir anlatımla ele alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın