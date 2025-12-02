Evrim Akın’la Gündeme Gelmişti: Asena Keskinci’nin Yeni Dizisi Jasmine’nin Fragmanı Yayınlandı
Geçtiğimiz haftalarda Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın hakkında kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci açıklamalarıyla konuşulmuştu. Şimdiyse yeni dizi projesi Jasmine’nin fragmanı yayınlanınca dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte HBO Max imzalı Jasmine’nin ilk fragmanı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jasmine, 12 Aralık’ta yayına girecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın